Съемки фильма Серебренникова о Цое пока будут заморожены

«Съемочный процесс фильма “Лето” будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам», — отметил продюсер.
Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров.
Продюсер поблагодарил всех друзей и коллег «за невероятную поддержку» в эти дни. «Убедительно просим не распространять сомнительную и ложную информацию касательно фильма и съемочного процесса, — добавил Стюарт. — Мы верим, что фильм “Лето” обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем». Съемки ленты начались 27 июля этого года, как ранее сообщалось, она завершена на две трети.
Картина «Лето» рассказывает о раннем этапе группы «Кино». Сценарий для будущего фильма написали Лилия и Михаил Идовы. Лента затрагивает период конца 70-х — начала 80-х, когда 18-летний Виктор Цой записывает свой первый альбом, песни «Когда-то ты был битником», «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница». Ориентировочно картина должна была выйти в 2018 году.