Съемки фильма Серебренникова о Цое пока будут заморожены

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«Съемочный процесс фильма “Лето” будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам», — отметил продюсер.

Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Илья Стюарт Продюссер

Продюсер поблагодарил всех друзей и коллег «за невероятную поддержку» в эти дни. «Убедительно просим не распространять сомнительную и ложную информацию касательно фильма и съемочного процесса, — добавил Стюарт. — Мы верим, что фильм “Лето” обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем». Съемки ленты начались 27 июля этого года, как ранее сообщалось, она завершена на две трети.