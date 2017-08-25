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15:54 (мск), источник: ТАСС

Съемки фильма Серебренникова о Цое пока будут заморожены

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Съемки фильма Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое будут заморожены, лента не может быть снята без участия режиссера. Об этом говорится в официальном заявлении продюсера картины Ильи Стюарта, распространенном в пятницу.

Источник: Reuters

«Съемочный процесс фильма “Лето” будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам», — отметил продюсер.

Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров.
Илья Стюарт
Продюссер
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Продюсер поблагодарил всех друзей и коллег «за невероятную поддержку» в эти дни. «Убедительно просим не распространять сомнительную и ложную информацию касательно фильма и съемочного процесса, — добавил Стюарт. — Мы верим, что фильм “Лето” обязательно будет доснят. Все наши мысли с Кириллом Семеновичем». Съемки ленты начались 27 июля этого года, как ранее сообщалось, она завершена на две трети.

Картина «Лето» рассказывает о раннем этапе группы «Кино». Сценарий для будущего фильма написали Лилия и Михаил Идовы. Лента затрагивает период конца 70-х — начала 80-х, когда 18-летний Виктор Цой записывает свой первый альбом, песни «Когда-то ты был битником», «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница». Ориентировочно картина должна была выйти в 2018 году.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Леонид Барковский
Да это вообще, так, к слову пришлось. Знаете, как в этом мультфильме "Ах та так? Ах вот ты как? Да я ему, а он ... ну тогда я тебе!!" Детский сад, как...
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