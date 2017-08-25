Штурмовики сели на дорогу под Минском, несмотря на «атаку диверсантов»
В преддверии совместных стратегических учений «Запад-2017», которые пройдут
В преддверии совместных стратегических учений «Запад-2017», которые пройдут
Белорусские военные летчики отработали сегодня посадку самолетов на аэродромный участок дороги
На трассу совершил посадку
Территория, прилегающая к аэродромному участку дороги, охранялась спецподразделениями. После открытия огня по патрулю, командир подразделения охраны принял решение сковать диверсантов и вызывал усиление. Ми-8 МТВ-5 осуществили высадку штурмовой группы, а винтокрылый штурмовик Ми-24 прикрывал с воздуха.
Военные летчики Беларуси регулярно отрабатывают посадку штурмовиков и истребителей. В прошлом году, к примеру, впервые посадили