Штурмовики сели на дорогу под Минском, несмотря на «атаку диверсантов»

Источник: Sputnik.by

Белорусские военные летчики отработали сегодня посадку самолетов на аэродромный участок дороги Минск-Могилев, оборудованный для того, чтобы на него садились военные самолеты во время учений.

На трассу совершил посадку военно-транспортный самолет Ан-26, доставивший в район маневров вооружения и боеприпасы. Также на эту трассу сели боевые истребители и штурмовики Су-25, МиГ-29 и учебно-боевой Як-130.

Территория, прилегающая к аэродромному участку дороги, охранялась спецподразделениями. После открытия огня по патрулю, командир подразделения охраны принял решение сковать диверсантов и вызывал усиление. Ми-8 МТВ-5 осуществили высадку штурмовой группы, а винтокрылый штурмовик Ми-24 прикрывал с воздуха.