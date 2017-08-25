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16:12 (мск), источник: Sputnik.by

Штурмовики сели на дорогу под Минском, несмотря на «атаку диверсантов»

В преддверии совместных стратегических учений «Запад-2017», которые пройдут 14—20 сентября на шести военных полигонах Беларуси, белорусские военные отработали посадку штурмовиков и истребителей на дорогу Минск-Могилев.

Источник: Sputnik.by

Белорусские военные летчики отработали сегодня посадку самолетов на аэродромный участок дороги Минск-Могилев, оборудованный для того, чтобы на него садились военные самолеты во время учений.

На трассу совершил посадку военно-транспортный самолет Ан-26, доставивший в район маневров вооружения и боеприпасы. Также на эту трассу сели боевые истребители и штурмовики Су-25, МиГ-29 и учебно-боевой Як-130.

Территория, прилегающая к аэродромному участку дороги, охранялась спецподразделениями. После открытия огня по патрулю, командир подразделения охраны принял решение сковать диверсантов и вызывал усиление. Ми-8 МТВ-5 осуществили высадку штурмовой группы, а винтокрылый штурмовик Ми-24 прикрывал с воздуха.

Военные летчики Беларуси регулярно отрабатывают посадку штурмовиков и истребителей. В прошлом году, к примеру, впервые посадили самолеты-истребители МиГ-29 и штурмовики Як-130 и Су-25 на автодорогу в темное время суток.

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