Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Российский актер сбежал в Украину став солдатом-добровольцем
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
В Москве появится бомбоубежище на 1,5 тыс. человек
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

Айрат Сибагатуллин: «В Татарстане запланировано более 900 мероприятий в честь Дня республики»

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). В честь Дня республики по всему Татарстану планируется провести более 900 мероприятий. Более 120 из них состоятся в парках и скверах, а в 15 муниципальных образованиях будут организованы показы кинофильмов. Об этом рассказал министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной подготовке к праздничным мероприятиям в честь Дня республики.

Источник: ИА Татар-информ

По словам министра, праздничная программа охватит все города и районы Татарстана, а первые выставки, посвященные Дню республики, уже открылись.

«В муниципальных образованиях РТ запланировано более 900 культурно-массовых мероприятий, в парках и скверах пройдут более 120 из них. Уже сегодня в каждом муниципальном образовании откроются выставки “Татарстан — мой край родной”, “Моя республика — мой Татарстан”, “История родной республики”. В 15 муниципальных образованиях Татарстана запланированы показы кинофильмов. 29 августа в мензелинском парке Победы состоится квест “Вспомнить все” по страницам истории начала ХХ века. 30 августа в Лениногорске, в парке “Юбилейный”, пройдет концерт детских творческих коллективов и домов культуры “Мы вместе”, в Лаишеве, в парке Горького, состоится концерт “На волне Татарстана”, а в Нижнекамске в этот день в парке “Семья” будет представлена концертно-развлекательная программа “Люблю тебя, мой Татарстан”. Во всех муниципальных районах будут проходить различные мероприятия», — пояснил спикер.

«Кроме того, в дни празднования Дня республики и Дня города после капитального ремонта и строительства будут открыты 11 объектов культурного назначения. У нас проходят культурно-массовые мероприятия различной направленности — концертные, театральные, фестивальные, памятно-мемориальные», — подчеркнул Сибагатуллин.

Также министр культуры РТ сообщил, что сегодня на территории Казанского Кремля состоится открытие VI международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани». «В этом году кроме коллективов, представляющих Национальную гвардию РФ, которые ежегодно принимают участие в фестивале, предстоит встреча с новыми участниками. Это три оркестра Центрального военного округа Министерства обороны РФ, ульяновский государственный оркестр “Держава”, эстрадно-духовой оркестр “Элмэт”, нижегородский ансамбль барабанщиц. Среди зарубежных гостей — образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан. Отдельным подарком станет выступление оркестра Стамбульского ансамбля турецкой исторической музыки, который имеет давнюю и славную историю», — отметил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Леонида Смагина
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Опубликован список погибших при падении автобуса в море
В Чечне убили депутата республиканского парламента
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Клиентов Ted Travel начали выселять из турецких отелей
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Спорт
Деньги решают всё: что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь