Айрат Сибагатуллин: «В Татарстане запланировано более 900 мероприятий в честь Дня республики»

«В муниципальных образованиях РТ запланировано более 900 культурно-массовых мероприятий, в парках и скверах пройдут более 120 из них. Уже сегодня в каждом муниципальном образовании откроются выставки “Татарстан — мой край родной”, “Моя республика — мой Татарстан”, “История родной республики”. В 15 муниципальных образованиях Татарстана запланированы показы кинофильмов. 29 августа в мензелинском парке Победы состоится квест “Вспомнить все” по страницам истории начала ХХ века. 30 августа в Лениногорске, в парке “Юбилейный”, пройдет концерт детских творческих коллективов и домов культуры “Мы вместе”, в Лаишеве, в парке Горького, состоится концерт “На волне Татарстана”, а в Нижнекамске в этот день в парке “Семья” будет представлена концертно-развлекательная программа “Люблю тебя, мой Татарстан”. Во всех муниципальных районах будут проходить различные мероприятия», — пояснил спикер.