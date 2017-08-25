Айрат Сибагатуллин: «В Татарстане запланировано более 900 мероприятий в честь Дня республики»

По словам министра, праздничная программа охватит все города и районы Татарстана, а первые выставки, посвященные Дню республики, уже открылись.
«В муниципальных образованиях РТ запланировано более 900 культурно-массовых мероприятий, в парках и скверах пройдут более 120 из них. Уже сегодня в каждом муниципальном образовании откроются выставки “Татарстан — мой край родной”, “Моя республика — мой Татарстан”, “История родной республики”. В 15 муниципальных образованиях Татарстана запланированы показы кинофильмов. 29 августа в мензелинском парке Победы состоится квест “Вспомнить все” по страницам истории начала ХХ века. 30 августа в Лениногорске, в парке “Юбилейный”, пройдет концерт детских творческих коллективов и домов культуры “Мы вместе”, в Лаишеве, в парке Горького, состоится концерт “На волне Татарстана”, а в Нижнекамске в этот день в парке “Семья” будет представлена концертно-развлекательная программа “Люблю тебя, мой Татарстан”. Во всех муниципальных районах будут проходить различные мероприятия», — пояснил спикер.
«Кроме того, в дни празднования Дня республики и Дня города после капитального ремонта и строительства будут открыты 11 объектов культурного назначения. У нас проходят культурно-массовые мероприятия различной направленности — концертные, театральные, фестивальные, памятно-мемориальные», — подчеркнул Сибагатуллин.
Также министр культуры РТ сообщил, что сегодня на территории Казанского Кремля состоится открытие VI международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани». «В этом году кроме коллективов, представляющих Национальную гвардию РФ, которые ежегодно принимают участие в фестивале, предстоит встреча с новыми участниками. Это три оркестра Центрального военного округа Министерства обороны РФ, ульяновский государственный оркестр “Держава”, эстрадно-духовой оркестр “Элмэт”, нижегородский ансамбль барабанщиц. Среди зарубежных гостей — образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан. Отдельным подарком станет выступление оркестра Стамбульского ансамбля турецкой исторической музыки, который имеет давнюю и славную историю», — отметил он.