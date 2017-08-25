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16:30 (мск), источник: Tengrinews

В ЦОНах Алматы появится пропускная система

В Центрах обслуживания населения Алматы установят пропускную систему, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Были на совещании, и Алик Жаткамбаевич (Шпекбаев, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции — прим. автора) говорил, что там (в ЦОНах — прим. автора) есть посредники, чтобы их тоже не было, мы сейчас в ЦОНах хотим пропускную систему сделать. Если человек в третий раз будет заходить в ЦОН, его будут останавливать и говорить: “Извините, вы в третий раз будете заходить для чего?” Будут вызывать сотрудников полиции, чтобы не было посредников», — сказал на заседании Общественного совета начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев.

Он сообщил, что из-за жалоб на экопосты там установили видеонаблюдение, чтобы отслеживать действия каждого сотрудника. На заседании мониторинговой группы внешнего анализа Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции назвали ряд проблем ЦОНов. Среди них: отсутствие пандусов, электронной очереди в окна, где оказываются определенные государственные услуги, парковок, а также плохие дороги.

Кроме этого, председатель президиума ОСДП Зауреш Батталова предложила отменить зачисление в школы по микроучасткам.

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