В ЦОНах Алматы появится пропускная система

«Были на совещании, и Алик Жаткамбаевич (Шпекбаев, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции — прим. автора) говорил, что там (в ЦОНах — прим. автора) есть посредники, чтобы их тоже не было, мы сейчас в ЦОНах хотим пропускную систему сделать. Если человек в третий раз будет заходить в ЦОН, его будут останавливать и говорить: “Извините, вы в третий раз будете заходить для чего?” Будут вызывать сотрудников полиции, чтобы не было посредников», — сказал на заседании Общественного совета начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев.