Ученые раскрыли тайны вымерших додо
Английские и южноафриканские ученые исследовали кости вымерших додо и узнали, как птицы вели себя и почему исчезли. Работа была опубликована в журнале Scientific Reports.
Английские и южноафриканские ученые исследовали кости вымерших додо и узнали, как птицы вели себя и почему исчезли. Работа была опубликована в журнале Scientific Reports.
Последний додо, он же маврикийский дронт, был замечен в 1662 году, спустя 64 года после прибытия на остров голландских мореплавателей. Птицы исчезли потому, что на них охотились люди, а крысы, завезенные на остров, питались яйцами додо, гнездовавшихся на земле. Однако биологи считают, что реальную степень воздействия людей определить достаточно сложно, так как неизвестно, какой была экосистема Маврикия в XVII веке.
Ученые из Университета Кейптауна изучили кости 22 птиц додо из музейных коллекций и узнали подробности жизни птиц.
В ходе исследования были выявлены несколько любопытных фактов.
С ноября по март на Маврикии сезон тропических циклонов, и быстрый рост птенцов позволял им выживать самостоятельно. Тем не менее, половой зрелости птицы достигали лишь спустя несколько лет:
После сезона размножения, в марте, дронты сбрасывали перья. По документальным свидетельствам моряки видели черных и
Соавтор работы из Музея естественной истории в Лондоне утверждает, что вымирание додо произошло так быстро не только благодаря человеку: климат оказывал важное влияние на существование птиц.