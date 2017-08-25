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17:04 (мск), источник: Индикатор

Ученые раскрыли тайны вымерших додо

Английские и южноафриканские ученые исследовали кости вымерших додо и узнали, как птицы вели себя и почему исчезли. Работа была опубликована в журнале Scientific Reports.

Источник: AP 2017

Последний додо, он же маврикийский дронт, был замечен в 1662 году, спустя 64 года после прибытия на остров голландских мореплавателей. Птицы исчезли потому, что на них охотились люди, а крысы, завезенные на остров, питались яйцами додо, гнездовавшихся на земле. Однако биологи считают, что реальную степень воздействия людей определить достаточно сложно, так как неизвестно, какой была экосистема Маврикия в XVII веке.

Ученые из Университета Кейптауна изучили кости 22 птиц додо из музейных коллекций и узнали подробности жизни птиц.

В ходе исследования были выявлены несколько любопытных фактов.

Птенцы додо вылуплялись в августе и довольно быстро достигали размеров взрослой птицы.
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С ноября по март на Маврикии сезон тропических циклонов, и быстрый рост птенцов позволял им выживать самостоятельно. Тем не менее, половой зрелости птицы достигали лишь спустя несколько лет: из-за отсутствия естественных хищников у додо не было потребности в ускоренном взрослении.

После сезона размножения, в марте, дронты сбрасывали перья. По документальным свидетельствам моряки видели черных и серо-коричневых дронтов. Фактически большую часть времени додо действительно были сероватого цвета, а во время линьки у птиц было черное пушистое оперение.

Соавтор работы из Музея естественной истории в Лондоне утверждает, что вымирание додо произошло так быстро не только благодаря человеку: климат оказывал важное влияние на существование птиц.

Исследователи пришли к выводу, что сезон тропических циклонов был непростым временем для додо. Остров был опустошен, фрукты и листья сдувало с деревьев, а местной фауне было нечем питаться.
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