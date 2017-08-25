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17:18 (мск), источник: Esquire

Стивен Кинг запретил Дональду Трампу смотреть свои фильмы

Между писателем и политиком завязалась ссора в Twitter.

Источник: Reuters

В 2017 году споры в интернете стали очень важны — особенно в тот момент, когда президент США начал затевать их со всеми подряд. Например, со знаменитыми писателями.

Стивен Кинг решил выразить свою позицию в Twitter — и возможно, это лучший способ привлечь внимание Трампа. Писатель запретил политику смотреть новую киноадаптацию «Оно» и сериал по его детективному роману «Мистер Мерседес».

Во время загрузки произошла ошибка.«Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Настоящим я запрещаю ему смотреть “Оно” или “Мистер Мерседес”. Никаких клоунов для тебя, Дональд»
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
Трамп на Торренте скачивает в нахаляву и смотрит безплатно.
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