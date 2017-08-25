Стивен Кинг запретил Дональду Трампу смотреть свои фильмы
Между писателем и политиком завязалась ссора в Twitter.
Между писателем и политиком завязалась ссора в Twitter.
В 2017 году споры в интернете стали очень важны — особенно в тот момент, когда президент США начал затевать их со всеми подряд. Например, со знаменитыми писателями.
Стивен Кинг решил выразить свою позицию в Twitter — и возможно, это лучший способ привлечь внимание Трампа. Писатель запретил политику смотреть новую киноадаптацию «Оно» и сериал по его детективному роману «Мистер Мерседес».