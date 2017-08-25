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17:38 (мск), источник: Интерфакс

Судоходство в районе строящегося Керченского моста ограничат на трое суток с 28 августа

25 августа. Interfax-Russia.ru — Судоходство в районе строительства Керченского моста будет ограничено с понедельника по четверг следующей недели из-за подготовки к морской операции по транспортировке железнодорожной арки объекта к фарватеру.

«Запретить с 00:00 местного времени 28 августа до 00:00 местного времени 31 августа плавание всех кораблей и судов (.. .) в районе строительства «Транспортного перехода через Керченский пролив», — говорится в распоряжении капитана морского порта «Керчь».

Запрет не касается кораблей и судов ВМФ, федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства моста.

Информационный центр «Крымский мост» пояснил, что введенные ограничения связаны «с возможностью проведения первого этапа морской операции — транспортировки и подъема на фарватерные опоры железнодорожной арки».

«Предварительный прогноз погоды благоприятен. Окончательное решение о времени начала выполнения морской операции примет специальная комиссия с учетом фактических условий в Керченском проливе и подтвержденного благоприятного прогноза на 72 часа технологического цикла. Допустимые метеоусловия: ветер при погрузке арки на плавопоры — до 5 м/с, при транспортировке — до 10 м/с», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта России установило в сентябре резервные технологические окна для монтажа арок моста через Керченский пролив.

«С начала августа в Керченском проливе установились северо-западные, северо-восточные ветра скоростью свыше 15 м/с (в отдельные дни — с порывами до 34 м/с), в связи с чем запрошены резервные “окна” сроком до 72 часов на весь сентябрь для проведения операции», — говорилось в сообщении министерства.

19-километровый мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Арочные пролетные строения — самые габаритные элементы моста. Протяженность каждого — 227 м, высота свода в высшей точке — 45 м (или 80 м от воды). Вес автодорожной арки — почти 5 тыс. тонн, железнодорожной — 6 тыс. тонн.

Арки будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры — сначала по железнодорожной части, затем — по автодорожной.

Они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от воды.

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