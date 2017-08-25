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17:16 (мск), источник: Вести Сочи

Электромобилям и гольф-карам закроют въезд на набережную Олимпийского парка Сочи

Сотрудники полиции и администрации города провели совместный рейд в Имеретинской низменности.

Источник: Вести Сочи

На электромобилях и гольф-карах запрещается передвигаться по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Как показали результаты проверки, эти правила ежедневно нарушаются.

Большинство электрических и механических транспортных средств подобного рода по закону приравнивается к мопедам в соответствии с мощностью двигателя. По правилам дорожного движения они должны передвигаться только по проезжей части. Кроме того, выяснялось, что у многих водителей электрокаров отсутствовали водительские права. Административный штраф в таком случае предусмотрен в размере от 5 до 15 тысяч рублей. На набережной Олимпийского парка вообще не должно быть никаких самоходных машин, кроме велосипедов.

Как рассказали в администрации Сочи, в ближайшее время на набережной Олимпийского парка установят знаки, ограничивающие движение электрических и механических транспортных средств, а также поставят ограждения для проезда на набережную.

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