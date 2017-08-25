У Елены Исинбаевой умерла мама
Елена Исинбаева рассказала о кончине матери, Натальи Петровны, в своем Инстаграме, сообщает ВДТВ.
Елена Исинбаева рассказала о кончине матери, Натальи Петровны, в своем Инстаграме, сообщает ВДТВ.
Елена опубликовала фото мамы с траурной лентой в уголке.
Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом, ее можно назвать одной из самых узнаваемых спортсменов.
После того, как ей не позволили выступить на Олимпиаде в
В течение полугода она была главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, и многое сделала для того, чтобы РУСАДА восстанавило утраченные позиции. Елена — посол чемпионата мира по футболу-2018 от Волгоградской области.