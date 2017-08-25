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17:49 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

У Елены Исинбаевой умерла мама

Елена Исинбаева рассказала о кончине матери, Натальи Петровны, в своем Инстаграме, сообщает ВДТВ.

Елена опубликовала фото мамы с траурной лентой в уголке.

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Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом, ее можно назвать одной из самых узнаваемых спортсменов.

После того, как ей не позволили выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, Исинбаева ушла из большого спорта, она была избрали в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.

В течение полугода она была главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, и многое сделала для того, чтобы РУСАДА восстанавило утраченные позиции. Елена — посол чемпионата мира по футболу-2018 от Волгоградской области.

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