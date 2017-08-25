Для уборки улиц Самары будет поставлена партия новой спецтехники
Спецмашины будут укомплектованы быстросменяемым навесным оборудованием и модулем ГЛОНАСС.
Спецмашины будут укомплектованы быстросменяемым навесным оборудованием и модулем ГЛОНАСС.
Власти Самары закупают новую партию спецтехники для уборки
После проведения торгов департамент городского хозяйства и экологии Самары до конца августа планирует заключить контракт с ООО «Компания СИМ-авто» на поставку 47 единиц дорожной техники, которая будет работать на дизельном топливе. Экономия от первоначальной аукционной цены составила больше 12,5 миллионов рублей.
До конца сентября ожидается поставка 22-х
Уборочные машины будут оборудованы модулем ГЛОНАСС, что в дальнейшем при эксплуатации позволит в режиме онлайн отслеживать их нахождение на тех или иных участках согласно
Спецмашины будут укомплектованы навесным оборудованием, которое при необходимости, в зависимости от видов работ, можно заменить в кратчайшие сроки.
Так, универсальные дорожные машины будут снабжены щеткой с орошением; подниматься и опускаться она будет от гидравлической системы трактора. Бак гидросистемы орошения рассчитан на 300 л воды, которая подается с помощью гидронасоса. Предусмотрен и гидроповоротный отвал для уборки снега.
В ближайшее время МП «Благоустройство» планирует выйти на торги для пополнения собственного парка уборочной техники, чтобы уже к началу выпадения первого снега на расчистку улиц города вышла дополнительная партия комбинированных дорожных машин.
Напомним, прошлой зимой для уборки снега в две смены город задействовал до 500 единиц спецтехники.