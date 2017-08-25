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18:17 (мск), источник: АиФ Самара

Для уборки улиц Самары будет поставлена партия новой спецтехники

Спецмашины будут укомплектованы быстросменяемым навесным оборудованием и модулем ГЛОНАСС.

Источник: samadm.ru

Власти Самары закупают новую партию спецтехники для уборки улично-дорожной сети — как проезжей части, так и тротуаров, сообщает администрация областного центра.

После проведения торгов департамент городского хозяйства и экологии Самары до конца августа планирует заключить контракт с ООО «Компания СИМ-авто» на поставку 47 единиц дорожной техники, которая будет работать на дизельном топливе. Экономия от первоначальной аукционной цены составила больше 12,5 миллионов рублей.

До конца сентября ожидается поставка 22-х коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25-ти универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора МТЗ 320. Фирма-поставщик, победившая на торгах, обязуется предоставлять гарантии качества на указанную технику в течение года.

Уборочные машины будут оборудованы модулем ГЛОНАСС, что в дальнейшем при эксплуатации позволит в режиме онлайн отслеживать их нахождение на тех или иных участках согласно плану-графику проведения работ.

Спецмашины будут укомплектованы навесным оборудованием, которое при необходимости, в зависимости от видов работ, можно заменить в кратчайшие сроки.

Так, универсальные дорожные машины будут снабжены щеткой с орошением; подниматься и опускаться она будет от гидравлической системы трактора. Бак гидросистемы орошения рассчитан на 300 л воды, которая подается с помощью гидронасоса. Предусмотрен и гидроповоротный отвал для уборки снега.

Коммунально-уборочные машины будут укомплектованы также ротором для очистки снега, прицепным пескоразбрасывателем, погрузочным и поливо-моечным оборудованием с прицепным баком на 500 литров воды.

В ближайшее время МП «Благоустройство» планирует выйти на торги для пополнения собственного парка уборочной техники, чтобы уже к началу выпадения первого снега на расчистку улиц города вышла дополнительная партия комбинированных дорожных машин.

Напомним, прошлой зимой для уборки снега в две смены город задействовал до 500 единиц спецтехники.

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