Молдову атакует новый вирус живущий в фруктах

Источник: Actualitati.md

Первой пациенткой с этим диагнозом стала жительница Оргеева, которая из-за плохого самочувствия обратилась к врачу. Медику она рассказала, что болезненное состояние проявилось после съеденной дыни.

Анализы показали, что женщина больна геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, и она получила все необходимое лечение.

Врачи сошлись во мнении, что причиной заражения стали дыни, в которые вирус занесли грызуны.