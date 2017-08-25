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20:52 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову атакует новый вирус живущий в фруктах

Впервые в медицинской практике Молдовы врачи столкнулись с необычным заболеванием хантавирусом. Недуг сопровождается высыпаниями, кровотечениями и почечной недостаточностью.

Источник: Actualitati.md

Первой пациенткой с этим диагнозом стала жительница Оргеева, которая из-за плохого самочувствия обратилась к врачу. Медику она рассказала, что болезненное состояние проявилось после съеденной дыни.

Анализы показали, что женщина больна геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, и она получила все необходимое лечение.

Врачи сошлись во мнении, что причиной заражения стали дыни, в которые вирус занесли грызуны.

Национальный центр общественного здравоохранения заявил, что это первый случай заражения в Молдове.

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