Молдову атакует новый вирус живущий в фруктах
Впервые в медицинской практике Молдовы врачи столкнулись с необычным заболеванием хантавирусом. Недуг сопровождается высыпаниями, кровотечениями и почечной недостаточностью.
Впервые в медицинской практике Молдовы врачи столкнулись с необычным заболеванием хантавирусом. Недуг сопровождается высыпаниями, кровотечениями и почечной недостаточностью.
Первой пациенткой с этим диагнозом стала жительница Оргеева, которая
Анализы показали, что женщина больна геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, и она получила все необходимое лечение.
Врачи сошлись во мнении, что причиной заражения стали дыни, в которые вирус занесли грызуны.
Национальный центр общественного здравоохранения заявил, что это первый случай заражения в Молдове.