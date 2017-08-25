Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
20:44 (мск), источник: Publika.md

Мальчик спас тонущего брата, вдохновившись сценой из боевика

10-летний Джейкоб О’Коннор из американского города Розвилл, штат Мичиган, спас тонувшего в бассейне младшего брата Дилана, вспомнив сцену из боевика с Дуйэном «Скалой» Джонсоном «Разлом Сан-Андреас».

Источник: Publika.md

Мальчик вытащил брата из воды и начал давить ему на грудь, чтобы выкачать воду из легких, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

К счастью, к двум мальчикам, находившимся у бассейна, быстро подоспела помощь. Маленького Дилана оперативно доставили в больницу, где он в настоящий момент проходит курс лечения.

Мать Джейкоба сказала, что гордится сыном и не ожидала от него такого поступка, пишут Вести.ру.

«Он сказал, что поступить так было для него абсолютно естественно», — заявила женщина.

Вскоре после того, как эта история попала в СМИ, Дуэйн Джонсон, на которого ориентировался мальчик, похвалил Джейкоба в «Твиттере» за проявленный героизм.

«Это невероятная история. Молодец, Джейкоб! Ты настоящий герой», — написал актер.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Опубликован список погибших при падении автобуса в море
В Чечне убили депутата республиканского парламента
Трамп подписал указ о новых финансовых санкциях против Венесуэлы
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Главные события недели (видео)
Трасса Р-228 в Волгоградской области перекрыта из-за пожара
Спорт
Деньги решают всё: что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь