Мальчик спас тонущего брата, вдохновившись сценой из боевика

Источник: Publika.md

Мальчик вытащил брата из воды и начал давить ему на грудь, чтобы выкачать воду из легких, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

К счастью, к двум мальчикам, находившимся у бассейна, быстро подоспела помощь. Маленького Дилана оперативно доставили в больницу, где он в настоящий момент проходит курс лечения.

Мать Джейкоба сказала, что гордится сыном и не ожидала от него такого поступка, пишут Вести.ру.

«Он сказал, что поступить так было для него абсолютно естественно», — заявила женщина.

Вскоре после того, как эта история попала в СМИ, Дуэйн Джонсон, на которого ориентировался мальчик, похвалил Джейкоба в «Твиттере» за проявленный героизм.