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18:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

Демографическую ситуацию в Воронежской области решают за счёт трудовых мигрантов

Воронежская область — самый привлекательный для мигрантов регион России. Об этом говорят данные программы переселения соотечественников. Поток желающих переехать к нам остаётся стабильным — 13−15 тысяч человек ежегодно.

Источник: Вести - Воронеж

Всего же за время работы программы область приняла почти 50 тысяч переселенцев. В основном, приезжают из Украины, Молдовы, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Критерии отбора участников программы всё время ужесточают — сейчас отклоняют каждую вторую заявку. Чаще всего отказывают из-за низкого уровня образования и отсутствия официального стажа работы.

Одно из главных условий участия в программе — трудоспособный возраст, ведь её основная цель — привлечение кадров. Так что большой опыт работы или, что ещё лучше, наличие собственного дела на родине увеличат шансы. Кстати, иностранные студенты воронежских вузов также могут стать участниками программы.

Елена Маслова, заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской области:

«Демографическая ситуация в Воронежской области достаточно сложная, и один из таких главных моментов — это постарение населения, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в область приезжали люди молодые. Более половины всех участников программы — это люди, представители массовых рабочих профессий. Именно тех профессий, по которым область испытывает основную нехватку в кадрах».

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