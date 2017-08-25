Демографическую ситуацию в Воронежской области решают за счёт трудовых мигрантов

Источник: Вести - Воронеж

Всего же за время работы программы область приняла почти 50 тысяч переселенцев. В основном, приезжают из Украины, Молдовы, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Критерии отбора участников программы всё время ужесточают — сейчас отклоняют каждую вторую заявку. Чаще всего отказывают из-за низкого уровня образования и отсутствия официального стажа работы.

Одно из главных условий участия в программе — трудоспособный возраст, ведь её основная цель — привлечение кадров. Так что большой опыт работы или, что ещё лучше, наличие собственного дела на родине увеличат шансы. Кстати, иностранные студенты воронежских вузов также могут стать участниками программы.

Елена Маслова, заместитель руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской области: