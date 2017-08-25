Потребление арбузов и дынь часто становится причиной аллергических реакций

Источник: Publika.md

В больнице святой Троицы после употребления этих фруктов сейчас лечатся 17 пациентов. Некоторые — в тяжелом состоянии. Врачи отмечают, что у некоторых подобная реакция возникает впервые.

Столичную жительницу Марию Романчу доставили в больницу Святой Троицы после того, как она поели виноград, а после — арбуз.

«Почувствовала себя очень плохо, вызвала скорую, и ночью меня привезли сюда. В больнице я уже третий день. Пятна по всему телу. Сейчас стало легче, но в первый день очень страшной была», — сказала пациентка Мария Романчук.

Некоторые пациенты находятся в больнице уже больше недели.

«Такие симптомы у меня появились впервые. Наверное, иммунитет ослаб. Заметила, что реакция была особенно сильной после арбуза и дыни».

«Впервые за 52 года такая аллергия. На шестой день реакция чуть уменьшилась».

Врачи говорят, что недомогание может возникнуть из-за того, что при обработке фруктов и ягод фермеры злоупотребляют химикатами.

«Мы пока не установили причину. Люди жалуются на сыпь и головокружение. За последние две недели у нас было в двух отделениях по 25 человек», — отметила токсиколог Галина Пушкуца.

Продавцы заверяют, что арбузы и дыни не представляют опасности для здоровья.

«У нас проверяют почву, арбузы. По нескольку раз проверяют. Есть все документы. Мы уже восемь лет на рынке».

У покупателей свои методы проверки качества продуктов.

«Говорят, что ягоды помельче — лучше. А крупные покупать опаснее».

«Я покупаю в селе и никогда проблем не имела. Они, обычно выращивают для себя и не очень много».