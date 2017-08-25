Потребление арбузов и дынь часто становится причиной аллергических реакций
Арбузы и дыни часто становятся причиной аллергических реакций и интоксикаций.
Арбузы и дыни часто становятся причиной аллергических реакций и интоксикаций.
В больнице святой Троицы после употребления этих фруктов сейчас лечатся 17 пациентов. Некоторые — в тяжелом состоянии. Врачи отмечают, что у некоторых подобная реакция возникает впервые.
Столичную жительницу Марию Романчу доставили в больницу Святой Троицы после того, как она поели виноград, а после — арбуз.
«Почувствовала себя очень плохо, вызвала скорую, и ночью меня привезли сюда. В больнице я уже третий день. Пятна по всему телу. Сейчас стало легче, но в первый день очень страшной была», — сказала пациентка Мария Романчук.
Некоторые пациенты находятся в больнице уже больше недели.
«Такие симптомы у меня появились впервые. Наверное, иммунитет ослаб. Заметила, что реакция была особенно сильной после арбуза и дыни».
«Впервые за 52 года такая аллергия. На шестой день реакция чуть уменьшилась».
Врачи говорят, что недомогание может возникнуть
«Мы пока не установили причину. Люди жалуются на сыпь и головокружение. За последние две недели у нас было в двух отделениях по 25 человек», — отметила токсиколог Галина Пушкуца.
Продавцы заверяют, что арбузы и дыни не представляют опасности для здоровья.
«У нас проверяют почву, арбузы. По нескольку раз проверяют. Есть все документы. Мы уже восемь лет на рынке».
У покупателей свои методы проверки качества продуктов.
«Говорят, что ягоды помельче — лучше. А крупные покупать опаснее».
«Я покупаю в селе и никогда проблем не имела. Они, обычно выращивают для себя и не очень много».
Специалисты говорят, что арбузы и дыни могут расти рядом с цветущими растениями, пыльца которых может вызывать аллергическую реакцию. По данным ВОЗ, различными видами аллергии в мире страдает около 300 миллионов человек.