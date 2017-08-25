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20:42 (мск), источник: Publika.md

Туристы нашли крысу в холодильнике турецкого отеля

Британская пара, отправившаяся в свой медовый месяц в Турцию, пожаловалась на отель, в котором остановилась. Об этом в пятницу, 25 августа, пишет издание Daily Mail.

Источник: Publika.md

Марк и Аби Торнтон прибыли в курортный поселок Олюдениз на юго-западе страны по линии туроператора Thomson. Чета остановилась в гостинице Sun City Hotel and Beach Club. Туристы обнаружили в холодильнике номера живую крысу, что вызвало у них шок. Аби заявила, что ее пятилетней дочери, которую супруги взяли с собой, после этого снились ночные кошмары.

Британцев переселили в другой номер, но он оказался грязным. Кроме того, Торнтонам не понравился низкий уровень сервиса в гостинице и агрессивный персонал. Так, один из сотрудников даже подрался с постояльцем, пишет Лента.ру.

Аби призналась, что ее медовый месяц был испорчен из-за отеля. Представители турагентства принесли паре извинения и пообещали уладить проблему. Когда именно путешественники побывали в Олюденизе, не уточняется.

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