Туристы нашли крысу в холодильнике турецкого отеля
Британская пара, отправившаяся в свой медовый месяц в Турцию, пожаловалась на отель, в котором остановилась. Об этом в пятницу, 25 августа, пишет издание Daily Mail.
Британская пара, отправившаяся в свой медовый месяц в Турцию, пожаловалась на отель, в котором остановилась. Об этом в пятницу, 25 августа, пишет издание Daily Mail.
Марк и Аби Торнтон прибыли в курортный поселок Олюдениз на
Британцев переселили в другой номер, но он оказался грязным. Кроме того, Торнтонам не понравился низкий уровень сервиса в гостинице и агрессивный персонал. Так, один из сотрудников даже подрался с постояльцем, пишет Лента.ру.
Аби призналась, что ее медовый месяц был испорчен