Туристы нашли крысу в холодильнике турецкого отеля

Источник: Publika.md

Марк и Аби Торнтон прибыли в курортный поселок Олюдениз на юго-западе страны по линии туроператора Thomson. Чета остановилась в гостинице Sun City Hotel and Beach Club. Туристы обнаружили в холодильнике номера живую крысу, что вызвало у них шок. Аби заявила, что ее пятилетней дочери, которую супруги взяли с собой, после этого снились ночные кошмары.

Британцев переселили в другой номер, но он оказался грязным. Кроме того, Торнтонам не понравился низкий уровень сервиса в гостинице и агрессивный персонал. Так, один из сотрудников даже подрался с постояльцем, пишет Лента.ру.