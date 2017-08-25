Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США посягнули на территорию РФ в День Независимости Украины
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Тест: что вы знаете о кирпиче?
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
18:33 (мск), источник: РИА Новости

Пучков: пострадавшие в Волгоградской области получат материальную помощь

ВОЛГОГРАД, 25 авг — РИА Новости. Пострадавшим в результате пожаров в Волгоградской области будет оказана материальная помощь из резервного фонда правительства, заявил в пятницу глава МЧС РФ Владимир Пучков.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 25 авг — РИА Новости. Пострадавшим в результате пожаров в Волгоградской области будет оказана материальная помощь из резервного фонда правительства, заявил в пятницу глава МЧС РФ Владимир Пучков.

«Работает комиссия МЧС по оценке ущерба. Ставлю задачу обеспечить комплексную защиту всех населенных пунктов региона», — сказал министр, выступая на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и правительства Волгоградской области.

Он поручил губернатору области Андрею Бочарову к понедельнику подготовить списки по каждому пострадавшему домовладению.

«По каждому домовладению прошу к понедельнику подготовить план — мы готовим решение правительства России, и каждому пострадавшему из резервного фонда правительства будет оказана материальная помощь», — сказал глава МЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Более шести тысяч человек тушат пожары в Волгоградской области
Пучков: пострадавшие в Волгоградской области получат материальную помощь
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Опубликован список погибших при падении автобуса в море
В Чечне убили депутата республиканского парламента
Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Главные события недели (видео)
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Спорт
Деньги решают всё: что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь