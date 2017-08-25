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19:57 (мск), источник: Informburo.kz

В Казахстане вынесен приговор организатору группировки «Солдаты Халифата»

Суд приговорил Дамира Зналиева, организатора международной террористической группировки «Солдаты Халифата» к 20 годам заключения.

Источник: Reuters

Дамир Зналиев признан виновным в создании и руководстве террористической группой, финансировании террористической деятельности, а также в неоднократном совершении действий, создающих опасность гибели людей, причинении значительного имущественного ущерба в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу суда.

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Вина обвиняемого подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, показаниями свидетелей, а также полным раскаянием самого подсудимого.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области приговорил Зналиева к 20 годам заключения. Отбывать наказание осуждённый будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима).

На главном судебном разбирательстве установлено, что подсудимый в июле 2011 года вместе с двумя гражданами Казахстана и гражданином Бельгии создали международную террористическую организацию «Джунд Аль-халифат» («Солдаты Халифата» или «Jundal-Khilafah») на территории Пакистана в зоне свободных племен Северного Вазиристана. В состав организации вошли выходцы из Казахстана, Таджикистана и арабских стран.

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