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19:21 (мск), источник: Sputnik.by

Новый график: во сколько будут начинаться уроки

Белорусские школы с одной сменой будут начинать занятия с 9:00, а с двумя — с 8:30.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Уроки будут начинаться с девяти утра не только в значительной части минских школ, но и в областях Беларуси — многие комитеты по образованию уже огласили свое решение по данному вопросу.

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Перенести время начала уроков на девять утра весной потребовал президент Беларуси: по его словам, так дети будут успевать высыпаться и будут более собраны на занятиях. Впрочем, решение о времени начала уроков каждая школа принимает самостоятельно — исходя из рекомендаций СанПИН и своих возможностей.

Как сообщили Sputnik в Комитете по образованию Мингорисполкома, школы с одной сменой будут начинать уроки в 9:00, с двумя — в 8:30. Аналогичная ситуация — во многих областях республики.

Хотя еще не все областные комитеты по образованию огласили свое решение, в большинстве школ будет именно такое расписание занятий. Точную статистику в Минобразования пока не приводят — ссылаются на то, что еще не все школы приняли решения.

Рекомендация начинать уроки с девяти утра уже давно находится и в санитарных нормах, однако в большинстве школ занятия начинались в промежутке с 8:00 до 8:30.

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