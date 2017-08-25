Новый график: во сколько будут начинаться уроки

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Уроки будут начинаться с девяти утра не только в значительной части минских школ, но и в областях Беларуси — многие комитеты по образованию уже огласили свое решение по данному вопросу.

Читайте также За неделю до 1 сентября: еще не все новые учебники опубликованы

Перенести время начала уроков на девять утра весной потребовал президент Беларуси: по его словам, так дети будут успевать высыпаться и будут более собраны на занятиях. Впрочем, решение о времени начала уроков каждая школа принимает самостоятельно — исходя из рекомендаций СанПИН и своих возможностей.

Как сообщили Sputnik в Комитете по образованию Мингорисполкома, школы с одной сменой будут начинать уроки в 9:00, с двумя — в 8:30. Аналогичная ситуация — во многих областях республики.

Хотя еще не все областные комитеты по образованию огласили свое решение, в большинстве школ будет именно такое расписание занятий. Точную статистику в Минобразования пока не приводят — ссылаются на то, что еще не все школы приняли решения.