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19:52 (мск), источник: Nur.kz

Министр по делам религий высказался о незаконных религиозных браках

По его словам, о юридическом признании религиозных обрядов бракосочетания или развода в законе нет и речи — Казахстан является светским государством.

Источник: Nur.kz

Глава министерства по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев рассказал о поправках касательно регулирования религиозных обрядов бракосочетания, которые планируется внести в законодательство, пишет Tengrinews.kz.

«Действующий закон и сейчас четко обозначает, что браком признается лишь зарегистрированный государственным органом союз мужчины и женщины», — пояснил министр.

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По его словам, о юридическом признании религиозных обрядов бракосочетания или развода в законе нет и речи — Казахстан является светским государством.

Он отметил, что планируемые поправки направлены на то, чтобы религиозный обряд бракосочетания или развода обязательно сопровождался официальной регистрацией.

«Общественность, особенно родители юных, несовершеннолетних, стали часто обращаться как в госорганы, так и к общественникам с просьбой о помощи», — сказал Ермекбаев.

По его словам, часто «религиозные браки» заключаются с несовершеннолетними, что является нарушением закона.

«Такой вид “брачного союза” зачастую расторгается простым устным заявлением мужчины. В результате молодые девушки с детьми остаются брошенными, без средств к существованию, ничем не защищенные (…). И это еще не самое худшее. Бывают случаи, когда некоторых девушек передают от одного мужчины, брата к другому», — добавил он.

Министр отметил, что в Казахстане около 5% девушек от 15 до 18 лет уже состоят в браке.

Ермекбаев рассказал о жителе Алматинской области, который пожаловался на проведение обряда «неке кию» с его 17-летней дочерью.

«Обряд проводился служителем одной из мечетей, который даже не удосужился получить согласие родителей. После того как она родила, сказали ей три раза “талак” и оставили на произвол судьбы», — рассказал Ермекбаев.

Согласно законопроекту, нарушение законодательства при заключении или прекращении брака по религиозным обрядам и церемониям повлечет штраф на физических лиц в размере до 100 МРП, на юридических лиц до 300 МРП.

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