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19:23 (мск), источник: Sputnik.by

Беглого депутата Мингорсовета Петрамовича будут судить в Минске

В правоохранительных органах так и не сообщили подробности задержания экс-чиновника, а также информацию о суммах, которые пытались вернуть кредиторы.

Источник: AP 2017

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Дело бывшего заместителя главы администрации Партизанского района Минска и бывшего депутата Мингорсовета Николая Петрамовича будет рассматривать суд Первомайского района белорусской столицы, сообщили в Мингорсуде.

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Информация о задержании экс-чиновника появилась в марте 2017 года.

«В суд Первомайского района г. Минска поступило уголовное дело по обвинению бывшего заместителя главы администрации Партизанского района г. Минска в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 209 “Мошенничество”, ч.6 ст. 16, ч.1 ст. 431 “Дача взяток”, ч.5 ст. 16, ч.2 ст. 431, ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили Sputnik в пятницу в Мингорсуде.

Суд начал изучать материалы дела, дата и время судебного разбирательства еще не назначены.

Информация о том, что минский вертикальщик исчез с деньгами своих кредиторов, появилась в СМИ в конце 2016 года. Несколько человек, которые одолжили ему крупные суммы денег, написали заявления в милицию, органы внутренних дел начали проверку.

В начале марта Следственный комитет Беларуси сообщил, что беглый чиновник нашелся и он задержан.

«Бывший зампред главы администрации Партизанского района Минска задержан, с его участием проводятся следственные действия», — сообщили тогда в УСК по Минску.

В отношении него было возбуждено уголовное дело, тогда в СК не сообщили, по какой статье ему было предъявлено обвинение и подробности задержания.

В ГУВД и СК также не сообщили, о каких суммах идет речь.

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