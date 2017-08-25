Пропускную систему введут в алматинских ЦОНах
По данным городского департамента внутренних дел, в городе установлено 106 000 видеокамер.
По данным городского департамента внутренних дел, в городе установлено 106 000 видеокамер.
В Центрах обслуживания населения Алматы будут вводить пропускную систему. Об этом сообщил начальник ДВД города Алматы Серик Кудебаев на отчётном совещании по итогам работы местной полицейской службы за первое полугодие 2017 года.
«Мы сейчас хотим сделать пропускную систему в ЦОНах. Если человек в третий раз будет заходить в ЦОН, его будут останавливать и спрашивать, для чего он в третий раз заходит, и тогда будут вызывать сотрудника полиции, чтобы не было посредников», — отметил начальник ДВД города Алматы.
По словам Кудебаева, на экопостах установили камеры
«Мы на этих экопостах поставили видеокамеры, чтобы действия каждого сотрудника можно было отследить. Вчера были жалобы на действия сотрудника, я зашёл сам и просмотрел по видеонаблюдению все его слова. Тот, кто пожаловался, удивился что всё записывается на таком уровне, извинился и ушёл», — отметил спикер.
По данным ДВД Алматы, в городе установлено 106 000 видеокамер, из них 97 000 были оборудованы без использования государственных средств.