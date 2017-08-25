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20:39 (мск), источник: Sputnik.md

По мнению ученых сельское хозяйство изменило форму человеческого черепа

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Развитие сельского хозяйства изменило форму черепа людей, пришли к выводу антропологи из Калифорнийского университета в Дейвисе, сообщает Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.md

Развитие сельского хозяйства, частое употребление злаковых и молочных продуктов изменило форму черепа незначительно, однако влияние подобного питания заметно.

По мнению антропологов, люди после развития сельского хозяйства начали прикладывать меньше усилий во время жевания, чем те, кто питался преимущественно животными и дикими продуктами. Это привело к изменениям в строении челюсти.

Для исследования были всемирную коллекцию из тысячи черепных костей из доиндустриальных популяций и после широкого появления сельского хозяйства.

Наибольшие изменения в морфологии черепа наблюдались в группах, потребляющих молочные продукты. Это, по мнению ученых, указывает на то, что влияние сельского хозяйства на морфологию черепа было наибольшим в популяциях, потребляющих самую мягкую пищу — сыр.

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