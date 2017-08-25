По мнению ученых сельское хозяйство изменило форму человеческого черепа

Источник: Sputnik.md

Развитие сельского хозяйства, частое употребление злаковых и молочных продуктов изменило форму черепа незначительно, однако влияние подобного питания заметно.

По мнению антропологов, люди после развития сельского хозяйства начали прикладывать меньше усилий во время жевания, чем те, кто питался преимущественно животными и дикими продуктами. Это привело к изменениям в строении челюсти.

Для исследования были всемирную коллекцию из тысячи черепных костей из доиндустриальных популяций и после широкого появления сельского хозяйства.