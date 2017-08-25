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21:29 (мск), источник: Informburo.kz

Уведомления о переселении возмутили сельчан в Карагандинской области

О предстоящем переселении жители посёлка Чкалово узнали совершенно случайно. Им принесли уведомления, согласно которым люди должны переехать в Темиртау.

В уведомлениях также указана и причина, по которой чкаловцам необходимо сменить место жительства: территория посёлка находится в зоне частых подтоплений и именно поэтому людям лучше переехать в Темиртау, передаёт BNews.kz.

Такие же уведомления получили жители села Садовое Бухар-Жырауского района. Всего переселению подлежат 664 человека, это 166 дворов.

Несмотря на ежегодно выделяемые государством средства на борьбу с паводками, избежать подтоплений не удаётся, говорится в сообщении. Именно поэтому сельчан необходимо выселить из опасной зоны. Однако жители посёлков категорически не согласны переезжать.

«Принесли бумагу работники акимата, попросили расписаться. Говорят, якобы, к переселению, сказали, что ещё дополнительно будет сход посёлка. Мы заволновались, мы все против, никто не хочет съезжать, нам же не дадут равноценную жилплощадь. Да и вообще не предложат того, что хотим мы», — говорит жительница посёлка Ольга Нагуманова.

Особенно сельчан возмутил пункт о том, что оставшиеся в сёлах дома и земельные участки изымут в пользу государства.

«В городе нет жилого фонда, земли там нет, работы нет! Какое переселение может быть, мы отсюда никуда не поедем. Мы прожили тут всю жизнь, а теперь надо всё начинать сначала, а у нас времени уже нет и сил», — недоумевают сельчане.

В ответ на возмущения сельчан в местном акимате поспешили успокоить: переселять жителей без их согласия не будут. А что касается уведомлений, то раздали их с целью проведения статистического опроса.

«Я хочу заверить жителей Чкалово, что никакого переселения без их желания не будет. Что это проводился статистический опрос. Мы готовимся к весенним паводкам, будем устанавливать конструкции противопаводковые, территорию посёлка будем укреплять. С людьми планировали провести разъяснительный сход, но жители забили тревогу. Их можно понять, конечно, они десятки лет прожили на этой земле, но хочу сказать, что никакого переселения не будет», — заверил аким сельского округа Самарканд Ермек Даненбаев.

Он также сообщил, что в этом году власти уже предусмотрели средства на проведение в посёлке Чкалово противопаводковых мер, в числе которых и строительство укрепительных сооружений.

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