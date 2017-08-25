Администрация Макрона пообещала найти президенту более дешевого визажиста

Источник: Reuters

Как сообщает Associated Press со ссылкой на команду Макрона, в настоящее время идут поиски более дешевой альтернативы услугам нынешних визажистов.

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Ранее во Франции разгорелся скандал после публикации изданием Le Point сведений о том, сколько французский президент тратит на макияж. В эти 26 тысяч вошли услуги визажиста, которая готовит лицо Макрона к выступления на телевидении, а также следит за его макияжем во время зарубежных поездок.

Le Point напомнил, что прошлый хозяин Елисейского дворца Франсуа Олланд тратил по 10 тысяч евро на услуги парикмахера.