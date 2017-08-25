Администрация Макрона пообещала найти президенту более дешевого визажиста

Как сообщает Associated Press со ссылкой на команду Макрона, в настоящее время идут поиски более дешевой альтернативы услугам нынешних визажистов.
Ранее во Франции разгорелся скандал после публикации изданием Le Point сведений о том, сколько французский президент тратит на макияж. В эти 26 тысяч вошли услуги визажиста, которая готовит лицо Макрона к выступления на телевидении, а также следит за его макияжем во время зарубежных поездок.
Le Point напомнил, что прошлый хозяин Елисейского дворца Франсуа Олланд тратил по 10 тысяч евро на услуги парикмахера.
Между тем скандал с макияжем Макрона пришелся на период спада его популярности в стране. Опросы показывают, что уровень его поддержки в обществе постоянно снижается, в том числе из-за планируемых сокращений расходных статей бюджета и противоречивой реформе трудовой системы.