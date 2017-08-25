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22:02 (мск), источник: Интерфакс

Администрация Макрона пообещала найти президенту более дешевого визажиста

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Администрация президента Франции Эммануэля Макрона подтвердила информацию СМИ о том, что он потратил 26 тысяч евро на макияж за первые три месяца работы в Елисейском дворце.

Источник: Reuters

Как сообщает Associated Press со ссылкой на команду Макрона, в настоящее время идут поиски более дешевой альтернативы услугам нынешних визажистов.

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Ранее во Франции разгорелся скандал после публикации изданием Le Point сведений о том, сколько французский президент тратит на макияж. В эти 26 тысяч вошли услуги визажиста, которая готовит лицо Макрона к выступления на телевидении, а также следит за его макияжем во время зарубежных поездок.

Le Point напомнил, что прошлый хозяин Елисейского дворца Франсуа Олланд тратил по 10 тысяч евро на услуги парикмахера.

Между тем скандал с макияжем Макрона пришелся на период спада его популярности в стране. Опросы показывают, что уровень его поддержки в обществе постоянно снижается, в том числе из-за планируемых сокращений расходных статей бюджета и противоречивой реформе трудовой системы.

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