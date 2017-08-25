Больницы Волгоградской области работают в режиме повышенной готовности

«Губернатором Андреем Бочаровым поставлена задача привести в режим повышенной готовности учреждения здравоохранения, особенно центральные районный больницы Камышина и Дубовки. Проверить достаточность карет скорой медицинской помощи, при необходимости привлечь дополнительные машины из соседних районов», — говорится в сообщении.
Из-за пожара прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: «Дружба», «Ручеек», «Дубок» и «Зеленая волна». Будут эвакуированы жители села Екатериновка. Главой региона поставлена задача подготовить к эвакуации Песковатку.
Также принято решение об ограничении движения на участке федеральной автотрассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в районе села Оленье на время проведения операции. Поставлена задача организовать информирование жителей Дубовского района и водителей транзитного транспорта.