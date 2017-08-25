Больницы Волгоградской области работают в режиме повышенной готовности

«Губернатором Андреем Бочаровым поставлена задача привести в режим повышенной готовности учреждения здравоохранения, особенно центральные районный больницы Камышина и Дубовки. Проверить достаточность карет скорой медицинской помощи, при необходимости привлечь дополнительные машины из соседних районов», — говорится в сообщении.

Из-за пожара прекращены смены во всех четырех детских оздоровительных лагерях Дубовского района: «Дружба», «Ручеек», «Дубок» и «Зеленая волна». Будут эвакуированы жители села Екатериновка. Главой региона поставлена задача подготовить к эвакуации Песковатку.