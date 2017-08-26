В Перми выбрали Мисс Тату
Августовским вечером в Центральном выставочном зале прошло необычное не только для этой площадки, но и для всего Прикамья мероприятие — Первая
Августовским вечером в Центральном выставочном зале прошло необычное не только для этой площадки, но и для всего Прикамья мероприятие — Первая
С 11 утра на первой
Для участия в конкурсе татуировок, сделанных непосредственно на фестивале, отобрали 10 мастеров. Первое место занял мастер из Березников Александр Шмидт с работой в виде
Организаторы признались, что, поскольку мероприятие «тестовое», татуировщиков выбрали просто из числа тех, кто заявился на участие первым, исключив тех, кто делает откровенно некачественные работы на дому, но в следующий раз отбор будет более жесткий.
— Такое мероприятие в нашем городе напрашивалось давно. В прошлом году уже одни ребята пытались организовать
Действительно, своеобразный конкурс красоты Мисс Тату, стал кульминацией мероприятия. Заявить о себе в нем смогли восемь девушек, отобранных из более чем из 40 претенденток с помощью
Каждая участница подошла к самопрезентации творчески. Полина сама
Участницы Марина Сенченко и Юлия Янковская вместо слов представили себя в танце. Марина — обладательница большого числа татуировок по всему телу, первая из которых была сделана семь лет назад. Она работает тренером в области Pole FIT, stretching и Body Style, но призналась, что именно танцы любит больше всего, и исполнила номер в стиле «лэп-дэнс» с множеством акробатических трюков.
Юлия Янковская, бедро и бок которой украсили пионы, показала
Вопреки стереотипам о том, что татуировки делают в молодости и по глупости, участвовали в конкурсе не только молоденькие девочки, но вполне взрослые, состоявшиеся в карьере женщины — Елена Закурдаева, обладательница орнамента на половину спины, инженер в сфере электроэнергетики. Ей 34, для нее единственная татуировка, сделанная четыре года назад, имеет сакральный смысл.
Ольга Климова — руководитель службы сервиса в одном из крупнейших городских отелей, грумер и мать двоих детей. Ей 32, и меньше чем за год она украсила свое тело татуировками на ногах, груди и животе. Она рассказала о себе и своей жизни на манер
— Многие считают, что тату — это вульгарно, особенно для девушек. У многих из тех, у кого нет тату, хочется спросить: «Ого, у тебя чистая кожа? А сложно было удержаться? А что родители сказали? А в старости как?», — обыграла Ольга типичные вопросы к людям с татуировками.
Дипломированный специалист с образованием МЧС, в прошлом гимнастка и в настоящем модель Александра Балдина сделала
— Можно в молодости наколоть фигню, а потом подумать и сделать красоту, — иронично подытожила опыт первых татуировок Александра.
Дженнифер Милавских, которая буквально выскочила на импровизированную сцену на игрушечной лошадке и раздала жюри по зефирке, первую татуировку сделала в 15 лет. Девушка призналась, что мечтает забиться от и до — кроме лица и кистей рук, а также, что мечтает о Пикачу. Впрочем, этот покемон уже поселился на ее плече в виде татуировки.
Участница Катя Луговая, одна из татуировок которой, кстати, дело рук ее соперницы в этом конкурсе Полины Сыкулевой, прочитали стихи о том, что тату — это искусство, а каждый мастер —
Как и в любом конкурсе красоты, девушкам нужно было не только рассказать о себе, но и проявить интеллектуальные и творческие способности и, конечно, впечатлить жюри своими татуировками. В интеллектуальном конкурсе участницам пришлось назвать имя писателя по его портрету. Наименее узнаваем оказался Бунин. Впрочем, у
В творческом конкурсе претенденток на звание Мисс Тату опять ждали портреты, но на этот раз нужно было не узнать
В финале девушки рассказывали членам жюри о своих татуировках и, конечно, показывали их.
Оценив в совокупности результаты всех этапов конкурса и качество татуировок, судьи присудили победу Юлии Янковской. На нее, как и полагается, надели корону — черную с заклепками, и ленту. Девушка призналась, что участвовать в конкурсе ей предложила ее
Второе место заняла Марина Сенченко, «Мисс Тату» по версии журнала Woman’s Day стала Дженнифер Милавских. Впрочем, призы от организаторов получила каждая участница конкурса.