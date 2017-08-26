В Перми выбрали Мисс Тату

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С 11 утра на первой Тату-битве Перми кипела работа — к конкурсу татуировок мастера и их модели делали работы в морской тематике, шли мастер-классы по пирсингу и мехенди, участники с зажившими татуировками выясняли, кто же обладает самой красивой, играла живая музыка.

Для участия в конкурсе татуировок, сделанных непосредственно на фестивале, отобрали 10 мастеров. Первое место занял мастер из Березников Александр Шмидт с работой в виде рыбы-черепа.



Организаторы признались, что, поскольку мероприятие «тестовое», татуировщиков выбрали просто из числа тех, кто заявился на участие первым, исключив тех, кто делает откровенно некачественные работы на дому, но в следующий раз отбор будет более жесткий.

— Такое мероприятие в нашем городе напрашивалось давно. В прошлом году уже одни ребята пытались организовать что-то подобное, но сорвалось, а у нас наконец-то получилось. Вообще была изначально идея именно тематического конкурса красоты, но потом она переросла в идею мини тату-фестиваля, а конкурс мы уже сделали одним из мероприятий, — рассказал организатор первой пермской тату-битвы Павел Бобков.

Действительно, своеобразный конкурс красоты Мисс Тату, стал кульминацией мероприятия. Заявить о себе в нем смогли восемь девушек, отобранных из более чем из 40 претенденток с помощью онлайн-голосования.

Каждая участница подошла к самопрезентации творчески. Полина сама тату-мастер, на ее теле красуется немало цветных рисунков. Обладательница художественного образования, она призналась, что выбрала профессию в 14 лет — когда увидела книгу-самоучитель по тату. Полина считает, что Тату-битва и сам конкурс Мисс Тату откроет пермякам новый взгляд на татуировки, т.к. это до сих пор это что-то табуированное. Иными словами эту мысль проговорили не только все претендентки на звание Мисс Тату, но и другие участники Тату-битвы — мастера, модели, организаторы.



Участницы Марина Сенченко и Юлия Янковская вместо слов представили себя в танце. Марина — обладательница большого числа татуировок по всему телу, первая из которых была сделана семь лет назад. Она работает тренером в области Pole FIT, stretching и Body Style, но призналась, что именно танцы любит больше всего, и исполнила номер в стиле «лэп-дэнс» с множеством акробатических трюков.

Юлия Янковская, бедро и бок которой украсили пионы, показала что-то вроде стриптиза, в один момент эффектно избавившись от юбки с разрезом, скрывавшей ноги, и обнажив собственно рисунок на теле.

Вопреки стереотипам о том, что татуировки делают в молодости и по глупости, участвовали в конкурсе не только молоденькие девочки, но вполне взрослые, состоявшиеся в карьере женщины — Елена Закурдаева, обладательница орнамента на половину спины, инженер в сфере электроэнергетики. Ей 34, для нее единственная татуировка, сделанная четыре года назад, имеет сакральный смысл.

Ольга Климова — руководитель службы сервиса в одном из крупнейших городских отелей, грумер и мать двоих детей. Ей 32, и меньше чем за год она украсила свое тело татуировками на ногах, груди и животе. Она рассказала о себе и своей жизни на манер стенд-ап комика.

— Многие считают, что тату — это вульгарно, особенно для девушек. У многих из тех, у кого нет тату, хочется спросить: «Ого, у тебя чистая кожа? А сложно было удержаться? А что родители сказали? А в старости как?», — обыграла Ольга типичные вопросы к людям с татуировками.

Дипломированный специалист с образованием МЧС, в прошлом гимнастка и в настоящем модель Александра Балдина сделала фото-презентацию, в стихах рассказав о себе.

— Можно в молодости наколоть фигню, а потом подумать и сделать красоту, — иронично подытожила опыт первых татуировок Александра.

Дженнифер Милавских, которая буквально выскочила на импровизированную сцену на игрушечной лошадке и раздала жюри по зефирке, первую татуировку сделала в 15 лет. Девушка призналась, что мечтает забиться от и до — кроме лица и кистей рук, а также, что мечтает о Пикачу. Впрочем, этот покемон уже поселился на ее плече в виде татуировки.

Участница Катя Луговая, одна из татуировок которой, кстати, дело рук ее соперницы в этом конкурсе Полины Сыкулевой, прочитали стихи о том, что тату — это искусство, а каждый мастер — по-своему художник.

Как и в любом конкурсе красоты, девушкам нужно было не только рассказать о себе, но и проявить интеллектуальные и творческие способности и, конечно, впечатлить жюри своими татуировками. В интеллектуальном конкурсе участницам пришлось назвать имя писателя по его портрету. Наименее узнаваем оказался Бунин. Впрочем, у кого-то возникли проблемы и с Тургеневым — Дженнифер Милавских назвала его Санта-Клаусом.

В творческом конкурсе претенденток на звание Мисс Тату опять ждали портреты, но на этот раз нужно было не узнать кого-то, а нарисовать себя за 15 минут и желательно в морской тематике. Большинство девушек справились на ура, а самый оригинальный портрет вышел у Юлии Янковской. Признавшись, что рисование — это вообще не ее, она сделала из бумаги кораблик.

В финале девушки рассказывали членам жюри о своих татуировках и, конечно, показывали их.

Оценив в совокупности результаты всех этапов конкурса и качество татуировок, судьи присудили победу Юлии Янковской. На нее, как и полагается, надели корону — черную с заклепками, и ленту. Девушка призналась, что участвовать в конкурсе ей предложила ее тату-мастер, а родственники и друзья лишь поддержали инициативу.