Минобороны рассекретило часть документов о Сталинградской битве

«Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны» призваны рассказать пользователям «о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования», говорится в заявлении пресс-службы Минобороны в Facebook.
В числе впервые опубликованных документов — рукописная телеграмма-донесение командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского от 31 января 1941 года.
В тексте говорится о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
Кроме того, помимо телеграмм опубликованы листовки, сводки о положении войск противника (в том числе документы германского командования), описания боевых действий.
Как отмечает пресс-служба Минобороны, военное ведомство в том числе подготовило архивные документы о событиях Великой Отечественной войны в 1942 — 1943 годах на Кавказе, в Севастополе и Заполярье.