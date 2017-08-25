Минобороны рассекретило часть документов о Сталинградской битве

Источник: РИА "Новости"

«Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны» призваны рассказать пользователям «о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования», говорится в заявлении пресс-службы Минобороны в Facebook.

В числе впервые опубликованных документов — рукописная телеграмма-донесение командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского от 31 января 1941 года.

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В тексте говорится о пленении командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Кроме того, помимо телеграмм опубликованы листовки, сводки о положении войск противника (в том числе документы германского командования), описания боевых действий.