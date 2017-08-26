Беларусь на детском «Евровидении-2017» представит Хелена Мерааи
Представителя республики выбрали при помощи голосования телезрителей и профессионального жюри.
Представителя республики выбрали при помощи голосования телезрителей и профессионального жюри.
МИНСК, 25 авг — Sputnik. Беларусь на детском конкурсе песни «Евровидение-2017» в ноябре представит Хелена Мерааи с песней «Я самая», передает Sputnik.
Детское «Евровидение» пройдет в столице Грузии Тбилиси 26 ноября этого года. За победу в конкурсе сразятся юные артисты из полутора десятков стран Европы, в том числе и Беларуси.
Финал национального отбора на конкурс состоялся вечером 25 августа в Белтелерадиокомпании. За право представлять республику на престижном детском конкурсе сражались десять юных дарований и групп, а победителя определяли при помощи голосования членов профессионального жюри и телезрителей.
По итогам суммирования баллов победу в национальном отборе одержала Хелена Мерааи. И телезрители, и члены жюри присудили молодой певице первое место после ее выступления в финальном шоу.
Хелена Мерааи уже известна любителям телевизионных конкурсов: в прошлом году она была участника шоу «Голос. Дети» на российском «Первом канале».
Беларусь участвует в международном Детском конкурсе песни «Евровидение» с момента его основания — с 2003 года. Именно детский конкурс — наиболее успешный для Беларуси: наши юные артисты дважды становились победителями конкурса благодаря Ксении Ситник и Алексею Жигалковичу.