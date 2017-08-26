Двух пропавших школьниц нашли донские полицейские
Жизни и здоровью девочек ничто не угрожает.
Жизни и здоровью девочек ничто не угрожает.
В Ростовской области найдены две школьницы, которые числились без вести пропавшими.
Как рассказали в
На поиски детей были брошены все силы как правоохранительных органов, так и местные жители и соседи.
В результате проведенных поисковых мероприятий сотрудниками розыска и отдела по делам несовершеннолетних девочек обнаружили в одном из парков донской столицы. Как уточнили в НУ МВД по РО, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.