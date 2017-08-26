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08:17 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Двух пропавших школьниц нашли донские полицейские

Жизни и здоровью девочек ничто не угрожает.

В Ростовской области найдены две школьницы, которые числились без вести пропавшими.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, обе несовершеннолетние ушли из дома несколько дней назад, но обратно так и не вернулись.

На поиски детей были брошены все силы как правоохранительных органов, так и местные жители и соседи.

В результате проведенных поисковых мероприятий сотрудниками розыска и отдела по делам несовершеннолетних девочек обнаружили в одном из парков донской столицы. Как уточнили в НУ МВД по РО, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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