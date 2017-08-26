Двух пропавших школьниц нашли донские полицейские

В Ростовской области найдены две школьницы, которые числились без вести пропавшими.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, обе несовершеннолетние ушли из дома несколько дней назад, но обратно так и не вернулись.

На поиски детей были брошены все силы как правоохранительных органов, так и местные жители и соседи.