На юбилее Новосибирского зоопарка медведь скажет: «Салют!»

К празднику в честь юбилея Новосибирского зоопарка подготовлено много сувениров, которые озаглавлены логотипом этого всемирно известного дома зверей, где слово ZOO NSK представляют разные животные. Так медведь отсалютует лапой и подмигнет, а тигр улыбнется.

«Большим тиражом выпущены календари с юбилейной символикой, брелки, школьные линейки, подставки под чашки. Для оформления сувенирной продукции были использованы лучшие фотографии, на которых запечатлены животные зоопарка — наши и ваши любимцы», — сообщает пресс-служба новосибирского зоопарка.

Большой праздник к юбилею одного из самых объектов и учреждений культуры Новосибирска состоится в воскресенье 27 августа. Программа этого события есть на сайте зоопарка.

К юбилею зоопарка в свет вышла и книга Ростилава Шило, чье имя он и носит. Первую партию книг вручили гостям международной конференции, которая недавно проходила в Новосибирске. Ожидается выход в свет второго тиража этого издания.

Кстати, впереди и еще одно событие. Уже заканчивают работы по созданию музея Новосибирского зоопарка. И скоро состоится открытие.