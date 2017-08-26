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08:07 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На юбилее Новосибирского зоопарка медведь скажет: «Салют!»

70-летие отпразднуют грандиозно, раздав много памятных сувениров.

К празднику в честь юбилея Новосибирского зоопарка подготовлено много сувениров, которые озаглавлены логотипом этого всемирно известного дома зверей, где слово ZOO NSK представляют разные животные. Так медведь отсалютует лапой и подмигнет, а тигр улыбнется.

«Большим тиражом выпущены календари с юбилейной символикой, брелки, школьные линейки, подставки под чашки. Для оформления сувенирной продукции были использованы лучшие фотографии, на которых запечатлены животные зоопарка — наши и ваши любимцы», — сообщает пресс-служба новосибирского зоопарка.

Большой праздник к юбилею одного из самых объектов и учреждений культуры Новосибирска состоится в воскресенье 27 августа. Программа этого события есть на сайте зоопарка.

К юбилею зоопарка в свет вышла и книга Ростилава Шило, чье имя он и носит. Первую партию книг вручили гостям международной конференции, которая недавно проходила в Новосибирске. Ожидается выход в свет второго тиража этого издания.

Кстати, впереди и еще одно событие. Уже заканчивают работы по созданию музея Новосибирского зоопарка. И скоро состоится открытие.

Новосибирской зоопарк — это один из символов мегаполиса, имеющий федеральную и международную славу. Ему 70-лет исполняется 29 августа. Но такова традиция, что свой день рождение зоопарк отмечает в последнее воскресение августа. Такое решение принято для того, чтобы как можно больше посетителей, особенно семей, приняло участие в праздничных мероприятиях.

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