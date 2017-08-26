Какая погода ждет казахстанцев в последние выходные лета
Малооблачная и жаркая погода, связанная с обширным антициклоном,
Малооблачная и жаркая погода, связанная с обширным антициклоном,
Днем столбики термометров прогреются до 28−38 тепла, а на востоке, западе и
Консультативный прогноз погоды по Астане: на 26 августа переменная облачность, без осадков. Ветер восточный,
На 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер
На 28 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер
Консультативный прогноз погоды по Алматы на 26 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +26+28°С.
На 27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +28+30°С.
На 28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +30+32°С.