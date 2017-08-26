Кадры похищения невесты шокировали казахстанских пользователей
Пользователей Казнета шокировал ролик похищения невесты, опубликованный на странице известного казахстанского блогера Александра Цоя на его странице в Facebook.
Пользователей Казнета шокировал ролик похищения невесты, опубликованный на странице известного казахстанского блогера Александра Цоя на его странице в Facebook.
В пояснении к видео блогер отметил, что взял его у пользовательницы Гульнур Кизатовой.
«Во всем мире эра Теслы, в Японии запускают вакуумный поезд, который будет разгоняться до 1200 км/ч. В Голландии делают вечные дороги из пластмассы, которую получают из отходов. Илон Маск проектирует ракеты, которые приземляются на морские платформы. В Китае строят мосты со скоростью 750 метров в час. Бешеный ритм, неумолимый прогресс, люди создают будущее на сто лет вперед. В это время в Казахстане…», — пишет блогер.
На кадрах видно, как девушку выносят из белого внедорожника, затем заносят в дом. Невеста рыдает, пока родственники парня заставляют ее надеть белый платок. Неизвестно, где и когда все произошло, но на видео звучит казахская речь.
Пользователей возмутило происходящее на видео. На странице Александра Цоя под роликом набралось свыше 500 комментариев. Многие горячо сочувствовали девушке.
«Какой искусственный интеллект? Какие нанотехнологии? Каким боком вообще дополненная и виртуальная реальность? Беш и понт наше все. Скудоумие и близорукость. О Абай как же ты был прав», — написал пользователь Sayat Kakzhanov.
«Я считаю что это неправильно, ужас
«Украли? Деградация нравов. Хам, решивший, что эта девушка должна принадлежать ему как вещь, хватает ее как вещь. Я бы такого жениха под суд отдал», — высказался Сергей Таркин.