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07:18 (мск), источник: Tengrinews

Кадры похищения невесты шокировали казахстанских пользователей

Пользователей Казнета шокировал ролик похищения невесты, опубликованный на странице известного казахстанского блогера Александра Цоя на его странице в Facebook.

В пояснении к видео блогер отметил, что взял его у пользовательницы Гульнур Кизатовой.

«Во всем мире эра Теслы, в Японии запускают вакуумный поезд, который будет разгоняться до 1200 км/ч. В Голландии делают вечные дороги из пластмассы, которую получают из отходов. Илон Маск проектирует ракеты, которые приземляются на морские платформы. В Китае строят мосты со скоростью 750 метров в час. Бешеный ритм, неумолимый прогресс, люди создают будущее на сто лет вперед. В это время в Казахстане…», — пишет блогер.

На кадрах видно, как девушку выносят из белого внедорожника, затем заносят в дом. Невеста рыдает, пока родственники парня заставляют ее надеть белый платок. Неизвестно, где и когда все произошло, но на видео звучит казахская речь.

Пользователей возмутило происходящее на видео. На странице Александра Цоя под роликом набралось свыше 500 комментариев. Многие горячо сочувствовали девушке. Кто-то предположил, что похищение было с ее согласия, однако многим ее горькие рыдания показались натуральными и не наигранными.

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«Какой искусственный интеллект? Какие нанотехнологии? Каким боком вообще дополненная и виртуальная реальность? Беш и понт наше все. Скудоумие и близорукость. О Абай как же ты был прав», — написал пользователь Sayat Kakzhanov.

«Я считаю что это неправильно, ужас какой-то! Совсем еще ребенок девочка. Нужно по согласию обоих сторон. И вообще надо искоренять такие обычаи. Попробуй у нас в Семее так сделать, так наши девочки всех этих бабушек перебьют и парня посадят», — возмущается Тыныштыкбаева Нургуль.

«Украли? Деградация нравов. Хам, решивший, что эта девушка должна принадлежать ему как вещь, хватает ее как вещь. Я бы такого жениха под суд отдал», — высказался Сергей Таркин.

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