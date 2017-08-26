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07:09 (мск), источник: Newtimes.kz

Пропавшую 19-летнюю жительницу Семея нашли в Алматы

В Алматы волонтеры Rina.kz нашли без вести пропавшую жительницу Семея, которую искали месяц, передает ustinka.kz.

Источник: Newtimes.kz

По данным портала, вечером 25 августа волонтерам удалось найти без вести пропавшую 19-летнюю горожанку в Алматы.

Напомним, Жансая Сафаева 14 июля вышла из дома и не вернулась.

«К нам позвонили из Алматы и сказали, что узнали девушку на ориентировке. Мы подключили наших волонтеров из этого города. Жансая жива и невредима. Скоро она должна вернуться домой. Спасибо всем, кто откликнулся и помогал нам в поисках», — рассказывает лидер движения Евгения Павел.

Как выяснилось, 19-летняя семейчанка уехала в Алматы на заработки. Почему она не выходила на связь, пока не известно.

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