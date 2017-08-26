Пропавшую 19-летнюю жительницу Семея нашли в Алматы

«К нам позвонили из Алматы и сказали, что узнали девушку на ориентировке. Мы подключили наших волонтеров из этого города. Жансая жива и невредима. Скоро она должна вернуться домой. Спасибо всем, кто откликнулся и помогал нам в поисках», — рассказывает лидер движения Евгения Павел.