Пропавшую 19-летнюю жительницу Семея нашли в Алматы
В Алматы волонтеры Rina.kz нашли без вести пропавшую жительницу Семея, которую искали месяц, передает ustinka.kz.
В Алматы волонтеры Rina.kz нашли без вести пропавшую жительницу Семея, которую искали месяц, передает ustinka.kz.
По данным портала, вечером 25 августа волонтерам удалось найти без вести пропавшую 19-летнюю горожанку в Алматы.
Напомним, Жансая Сафаева 14 июля вышла из дома и не вернулась.
«К нам позвонили из Алматы и сказали, что узнали девушку на ориентировке. Мы подключили наших волонтеров из этого города. Жансая жива и невредима. Скоро она должна вернуться домой. Спасибо всем, кто откликнулся и помогал нам в поисках», — рассказывает лидер движения Евгения Павел.
Как выяснилось, 19-летняя семейчанка уехала в Алматы на заработки. Почему она не выходила на связь, пока не известно.