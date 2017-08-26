Омичей встревожил белый порошок, осевший на город

Вчера вечером, 25 августа, в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Андрей Разбродин опубликовал фото своей машины. Автомобиль был покрыт белым порошком. «Началось…», — прокомментировал снимок автор.

Известно, что фото было сделано в поселке Волжский в Октябрьском округе. В комментариях большинство омичей жаловались вовсе не на порошок, а на неприятный запах, который преследует город с февраля.