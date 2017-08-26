Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Как превратить тесную кухню в просторную студию
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
06:39 (мск), источник: Om1.ru

Омичей встревожил белый порошок, осевший на город

Автомобили и улицы покрыты мелкой белой пылью.

Вчера вечером, 25 августа, в паблике «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» омич Андрей Разбродин опубликовал фото своей машины. Автомобиль был покрыт белым порошком. «Началось…», — прокомментировал снимок автор.

Известно, что фото было сделано в поселке Волжский в Октябрьском округе. В комментариях большинство омичей жаловались вовсе не на порошок, а на неприятный запах, который преследует город с февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Омским коммунистам накануне выборов внезапно запретили митинговать у памятника Ленину
Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет
Объявлен траур: в ДТП на Кубани погибли 18 человек
Украина готовит иск в ВТО против России из-за сельхозпродукции
Мадуро прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы
Названо количество террористов, воюющих в Сирии
Минобороны РФ рассекретило документы о Сталинградской битве
В Китае запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Слуцкий переоделся — и победил. «Халл» разгромил «Болтон» «Тигры» прервали серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Петербург застраивают квартирами-студиями
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь