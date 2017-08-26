Житель аула в ВКО уехал в Америку и стал первым казахом-сотрудником NASA
Дархан Нурмагамбет, уроженец небольшого села Бидаик Чубартауского района
Дархан Нурмагамбет, уроженец небольшого села Бидаик Чубартауского района
Дархан Нурмагамбет 15 лет назад создал
Его дом в пригороде Вашингтона штата Вирджиния называют казахским шаныраком. Творческие вечера, теплые встречи под звуки домбры и кобыза, дастархан с блюдами национальной кухни стали здесь доброй традицией.
«Волею судьбы в 2002 году мы всей семьей переехали сюда, в Америку, начали здесь нашу американскую часть жизни с двумя детьми. Мы легко здесь получили работу, достаточно быстро поднялись. Наверное, это
Молодые, целеустремленные выпускники первого англоязычного вуза в Центральной Азии нашли интересную работу.
Дархан стал главой представительства швейцарской компании в нашем регионе, а его супруга Аяулы работала финансовым директором известной корпорации Oracle.
В США им вновь улыбнулась удача. Наш соотечественник Дархан Нурмагамбет становится первым
«Я был практически на всех запусках Шаттла, ездил на Байконур, на запуски пилотируемых проектов Союз, на Кейп Канаверал. Потом есть у нас Европейское космическое агентство. У них свой космодром во французской Гвиане. Это в Южной Америке, называется космодром Куру. Но там в основном идут запуски грузовых проектов. За 12 лет самое большое, что я приобрел от работы со специалистами космической отрасли, это общение с людьми, которые стояли у истоков отрасли, которые делают технологии, летающие в космосе», — говорит Дархан Нурмагамбет.
За время этого длительного контракта с американским космическим агентством Дархан занимался логистикой пилотируемых проектов и решал проблемы, возникающие на станциях.
«Американский космический бизнес сейчас пошел по коммерческому пути. Гиганты, которые занимались и получали заказы, как Боинг, стали неповоротливыми и громоздкими. Илон Маск, глава компании SpaceX, более гибкий. Он сделал проект, который был на порядок дешевле, чем другие компании. Он сделал то, что могут и казахстанские ученые сделать. Нельзя постоянно ориентироваться на
Казахская диаспора в США вместе отмечает национальные праздники, не забывает родной язык и народные традиции.
Семья Нурмагамбет открыла казахские учебные классы для детей и взрослых. С гордостью Аяулы рассказывает об успехах хора Балауса, который она создала вместе с другими представителями нашей диаспоры. Коллектив становится популярным и выступает на престижных американских сценах.
«За 15 лет жизни единственный вопрос, который спрашивают у меня бывшие жители Советского Союза: “А что ты вообще тут делаешь? У вас в Казахстане так хорошо”. Я думаю, наверное, это и есть одна из заслуг Казахстана, почему мы здесь. Потому что наша страна открытая. Из других многие приезжают сюда как беженцы. У них нет связей с родиной, скучают», — делится он.
Наш ученый земляк неравнодушен к процессам модернизации на своей родине и полон планов по сближению ее с Америкой через