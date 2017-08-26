Житель аула в ВКО уехал в Америку и стал первым казахом-сотрудником NASA

Источник: Nur.kz

Дархан Нурмагамбет 15 лет назад создал Казахско-Американскую Ассоциацию и с тех пор успешно руководит казахской диаспорой.

Его дом в пригороде Вашингтона штата Вирджиния называют казахским шаныраком. Творческие вечера, теплые встречи под звуки домбры и кобыза, дастархан с блюдами национальной кухни стали здесь доброй традицией.

«Волею судьбы в 2002 году мы всей семьей переехали сюда, в Америку, начали здесь нашу американскую часть жизни с двумя детьми. Мы легко здесь получили работу, достаточно быстро поднялись. Наверное, это все-таки благодаря базовому образованию, которое мы получили в Казахстане. Я закончил физфак КазГУ, супруга — выпускница Семипалатинского института, мы вместе закончили КИМЭП», — рассказывает Дархан.

Молодые, целеустремленные выпускники первого англоязычного вуза в Центральной Азии нашли интересную работу.

Дархан стал главой представительства швейцарской компании в нашем регионе, а его супруга Аяулы работала финансовым директором известной корпорации Oracle.

В США им вновь улыбнулась удача. Наш соотечественник Дархан Нурмагамбет становится первым казахом-сотрудником NASA- Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Ему доверено заниматься пилотируемыми проектами.

«Я был практически на всех запусках Шаттла, ездил на Байконур, на запуски пилотируемых проектов Союз, на Кейп Канаверал. Потом есть у нас Европейское космическое агентство. У них свой космодром во французской Гвиане. Это в Южной Америке, называется космодром Куру. Но там в основном идут запуски грузовых проектов. За 12 лет самое большое, что я приобрел от работы со специалистами космической отрасли, это общение с людьми, которые стояли у истоков отрасли, которые делают технологии, летающие в космосе», — говорит Дархан Нурмагамбет.

За время этого длительного контракта с американским космическим агентством Дархан занимался логистикой пилотируемых проектов и решал проблемы, возникающие на станциях.

«Американский космический бизнес сейчас пошел по коммерческому пути. Гиганты, которые занимались и получали заказы, как Боинг, стали неповоротливыми и громоздкими. Илон Маск, глава компании SpaceX, более гибкий. Он сделал проект, который был на порядок дешевле, чем другие компании. Он сделал то, что могут и казахстанские ученые сделать. Нельзя постоянно ориентироваться на какие-то большие компании с историческим прошлым. Надо смело просто идти и смотреть, чем их можно заменить, учитывая нынешние технологии. Будущее за автоматизацией, роботизацией процессов, которые мы делаем вручную», — считает он.

Казахская диаспора в США вместе отмечает национальные праздники, не забывает родной язык и народные традиции.

Семья Нурмагамбет открыла казахские учебные классы для детей и взрослых. С гордостью Аяулы рассказывает об успехах хора Балауса, который она создала вместе с другими представителями нашей диаспоры. Коллектив становится популярным и выступает на престижных американских сценах.

«За 15 лет жизни единственный вопрос, который спрашивают у меня бывшие жители Советского Союза: “А что ты вообще тут делаешь? У вас в Казахстане так хорошо”. Я думаю, наверное, это и есть одна из заслуг Казахстана, почему мы здесь. Потому что наша страна открытая. Из других многие приезжают сюда как беженцы. У них нет связей с родиной, скучают», — делится он.