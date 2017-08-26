В Казахстане будет жарко

Малооблачная и жаркая погода, связанная с обширным антициклоном, по-прежнему будет сохраняться на большей части республики, лишь на западе территории с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, сообщила инженер-синоптик Казгидромета Айдана Абыкын.