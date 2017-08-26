В Казахстане будет жарко
Малооблачная и жаркая погода, связанная с обширным антициклоном,
Малооблачная и жаркая погода, связанная с обширным антициклоном,
Днем столбики термометров прогреются до 28−38 тепла, а на востоке, западе и
В Астане 26 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный,
27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер
28 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер
В Алматы синоптики прогнозируют 26 августа переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +26+28°С.
27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +28+30°С.
28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +30+32°С.