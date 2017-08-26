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07:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Казахстане будет жарко

Малооблачная и жаркая погода, связанная с обширным антициклоном, по-прежнему будет сохраняться на большей части республики, лишь на западе территории с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, сообщила инженер-синоптик Казгидромета Айдана Абыкын.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputniknews.kz

Днем столбики термометров прогреются до 28−38 тепла, а на востоке, западе и юго-востоке до 25−33 тепла.

В Астане 26 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +31+33°С.

27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +31+33°С.

28 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9−14 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

В Алматы синоптики прогнозируют 26 августа переменную облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +26+28°С.

27 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

28 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

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