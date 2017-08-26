Природная вода обещает унести отдел природы Новосибирского областного музея

«Мы приняли решение вскрыть проблемный участок, оценить его состояние и определить варианты устранения. Если потребуется привлечение дополнительных средств, то составим смету работ и примем соответствующее решение. Надо сделать так, чтобы больше эта проблема не возникала. Будут решены все проблемы водоотвода, если потребуется — проведено укрепление конструкции, только затем подрядчики приступят к асфальтированию и благоустройству придомовой территории», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Дом, в котором находится филиал Областного краеведческого музея, является многоквартирным. Жители выступили за то, чтобы территория вокруг здания, — оно в центральной части города, — была благоустроена. Здесь установят парковочные карманы, обновят бордюрные камни и обновят асфальт. Уже установлен детский городок. Кроме того, у жителей есть планы на разбивку небольшого сквера. Но, на смену оптимистичному настроению пришла тревога. Вода размывает асфальт, вымывает более глубокие слои грунта и даже угрожает фундаменту здания. А также непонятно, какова природа этих вод: то ли они сточные, то ли подземные? Поэтому, еще до начала работ по укладки асфальта, дабы не было косметического закрытия проблемы, жители и администрация Центрального округа Новосибирска забили тревогу.