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06:56 (мск), источник: Известия

Съемки фильма «Лето» проходят без режиссера Серебренникова

Съемки фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое начались в центре Санкт-Петербурга без режиссера.

Источник: AP 2017
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Об этом СМИ заявили в субботу, 26 августа.

Для съемок был перекрыт перекресток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской, привезена на автобусах массовка и доставлены троллейбус и автомобили советских времен, сообщает «РИА Новости».

При этом сам режиссер сейчас находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Ранее появилась информация, что будут отсняты только отрепетированные под руководством Серебренникова сцены и общие планы, а потом процесс работы над фильмом заморозят.

«Лето» повествует о раннем этапе творчества Виктора Цоя, приходившийся на конец 70-х — начало 80-х годов.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Александр Шаньшин
вы бы лучше беспокоились чтобы у поклонников Цоя пуканы не загорелись после этого фильма))
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