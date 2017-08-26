Съемки фильма «Лето» проходят без режиссера Серебренникова

Источник: AP 2017

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Об этом СМИ заявили в субботу, 26 августа.

Для съемок был перекрыт перекресток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской, привезена на автобусах массовка и доставлены троллейбус и автомобили советских времен, сообщает «РИА Новости».

При этом сам режиссер сейчас находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Ранее появилась информация, что будут отсняты только отрепетированные под руководством Серебренникова сцены и общие планы, а потом процесс работы над фильмом заморозят.