Съемки фильма «Лето» проходят без режиссера Серебренникова
Съемки фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое начались в центре
Съемки фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое начались в центре
Об этом СМИ заявили в субботу, 26 августа.
Для съемок был перекрыт перекресток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской, привезена на автобусах массовка и доставлены троллейбус и автомобили советских времен, сообщает «РИА Новости».
При этом сам режиссер сейчас находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.
Ранее появилась информация, что будут отсняты только отрепетированные под руководством Серебренникова сцены и общие планы, а потом процесс работы над фильмом заморозят.
«Лето» повествует о раннем этапе творчества Виктора Цоя, приходившийся на конец 70-х — начало 80-х годов.