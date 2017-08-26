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07:21 (мск), источник: Nur.kz

Мусульманин после теракта растрогал жителей Барселоны свои поступком

На улице Рамбла в Барселоне мусульманин растрогал горожан своим поступком после теракта, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Independent.

Источник: Nur.kz

Мусульманин предложил всем незнакомцам обнять его в знак любви и мира.

Он стоял около самодельного плаката, на котором было написано «Я мусульманин, я не террорист. Я делюсь объятьями любви и мира».

Слова были написаны на каталанском, испанском, английском, арабском и французском языках.

Он предложил незнакомым людям обнимать его, чтобы продемонстрировать единство после теракта в Барселоне.

Это произошло на улице, где боевики на прошлой неделе убили 13 человек, въехав в толпу людей.

Видео с мусульманином, предлагающим свои объятья незнакомцам в знак любви и мира, просмотрели в Facebook более 7,7 миллионов раз.

«Он обнял мою дочь и много раз просил у нее прощения», — рассказала Санда Эрнандес из Барселоны.

Другая женщина, рассказала, что, когда она обняла его, он попросил ее простить его.

«Ни один невинный человек не должен быть вынужден извиняться за то, чего он не сделал. Я смогла только заплакать и поблагодарить его», — призналась она.

Ранее сообщалось, что небольшой фургон врезался в толпу людей в центре Барселоны, в районе популярной среди туристов улицы Рамбла. Несколько десятков человек получили травмы.

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, и они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города.

В полиции заявили, что произошедшее является терактом.

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