В Актау совершил вынужденную посадку самолет сообщением Анталья — Шымкент
В аэропорту Актау 24 августа в 00:30 совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс Анталья — Шымкент.
В аэропорту Актау 24 августа в 00:30 совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс Анталья — Шымкент.
Причиной посадки стало неадекватное поведение жителя Шымкента Х., 1981 года рождения, сообщает Лада.kz.
В Актау пассажира сняли с рейса и передали сотрудникам линейного отдела полиции. Экспертиза выявила у него алкогольное опьянение легкой степени. В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 434 «Мелкое хулиганство» КоАП РК.
Как рассказал Сериккали Кужиев, начальник линейного отдела внутренних дел Актау, между гражданином Х. и его соседом произошел спор. Дебошир вел себя некорректно, кричал, на требования стюардессы не реагировал.
Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Актау. По данному факту собраны материалы, административным судом Актау было вынесено постановление об аресте Х. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
Отметим, что статья 434 КоАП РК влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.