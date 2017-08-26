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08:09 (мск), источник: 365info.kz

В Актау совершил вынужденную посадку самолет сообщением Анталья — Шымкент

В аэропорту Актау 24 августа в 00:30 совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс Анталья — Шымкент.

Источник: 365info.kz

Причиной посадки стало неадекватное поведение жителя Шымкента Х., 1981 года рождения, сообщает Лада.kz.

В Актау пассажира сняли с рейса и передали сотрудникам линейного отдела полиции. Экспертиза выявила у него алкогольное опьянение легкой степени. В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 434 «Мелкое хулиганство» КоАП РК.

Как рассказал Сериккали Кужиев, начальник линейного отдела внутренних дел Актау, между гражданином Х. и его соседом произошел спор. Дебошир вел себя некорректно, кричал, на требования стюардессы не реагировал.

Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Актау. По данному факту собраны материалы, административным судом Актау было вынесено постановление об аресте Х. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.

Отметим, что статья 434 КоАП РК влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.

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