В Актау совершил вынужденную посадку самолет сообщением Анталья — Шымкент

В Актау пассажира сняли с рейса и передали сотрудникам линейного отдела полиции. Экспертиза выявила у него алкогольное опьянение легкой степени. В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 434 «Мелкое хулиганство» КоАП РК.



Как рассказал Сериккали Кужиев, начальник линейного отдела внутренних дел Актау, между гражданином Х. и его соседом произошел спор. Дебошир вел себя некорректно, кричал, на требования стюардессы не реагировал.



Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Актау. По данному факту собраны материалы, административным судом Актау было вынесено постановление об аресте Х. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.



Отметим, что статья 434 КоАП РК влечет штраф в размере 10 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток.