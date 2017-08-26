Самый точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 августа

Источник: Sputnik.md

В стране продолжают действовать сразу несколько предупреждений — «желтый код» в связи с жарой и высокой пожароопасностью, а также из-за низкой водности.

Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +33..+34 градусов по Цельсию. На севере республики температура воздуха составит днем +29..+32 градуса, ночью +12..+15. В центре республики ожидается от +30 до +33 в дневные часы и +13..+16 — ночью. На юге температура поднимется до +31..+34 градусов днем и +14..+17 в ночные часы.

Атмосферное давление — повышенное. Ветер западный до 1-6 метров в секунду.