Самый точный прогноз погоды в Молдове на 27 и 28 августа
КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в субботу, 26 августа, на всей территории республики установится жаркая погода без осадков.
КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в субботу, 26 августа, на всей территории республики установится жаркая погода без осадков.
В стране продолжают действовать сразу несколько предупреждений — «желтый код» в связи с жарой и высокой пожароопасностью, а также
Максимальная температура воздуха в субботу в республике достигнет +33..+34 градусов по Цельсию. На севере республики температура воздуха составит днем +29..+32 градуса, ночью +12..+15. В центре республики ожидается от +30 до +33 в дневные часы и +13..+16 — ночью. На юге температура поднимется до +31..+34 градусов днем и +14..+17 в ночные часы.
Атмосферное давление — повышенное. Ветер западный до 1-6 метров в секунду.
В воскресенье, 27 августа, осадков не предвидится. Температура воздуха составит до +30..+33 на севере и +31…+35 — в остальных районах страны. В понедельник, 28 августа, синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди по всей Молдове. Жара спадет. Дневной максимум составит от +27..+30 градусов. По прогнозам синоптиков, в последующие дни температура продолжить падать.