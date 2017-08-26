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08:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

У новосибирца два года подряд ошибочно списывают чужие долги

Один — долги копит, другой — за него платит. Жалоб на действия судебных приставов в российских регионах все больше. Речь — о неприятных ситуациях, в которых оказываются однофальмильцы.

Источник: Вести - Новосибирск

Например, с добросовестного налогоплательщика списывают деньги вместо того, кто налоговые счета игнорирует. Директор службы приставов на днях дал категорические указания: ошибки сотрудники ведомства должны исправлять немедленно и самостоятельно, а не гонять человека, который и так пострадал, по судам.

Полные тезки неплательщиков есть и в Новосибирске. «Вести» рассказывали о Елене Егоровой, которой уже трижды пришлось заплатить по чужим счетам. А вот и еще одна история о долговой связи.

К чужой жене плюсом чужие долги Андрею Глебову достаются не первый раз. 2 года подряд — история как под копирку: смс о блокировке карты, минус — несколько тысяч со счета. Расплачивается за коммунальные долги тезки. Хотя сам- живет в частном доме — задолженности нет. Но есть на счету средства, которые можно списать.

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