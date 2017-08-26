Пропавших из Уфы детей нашли в Дагестане
Вчера, 25 августа, стало известно, что маленькие брат и сестра, пропавшие 20 августа ночью из Уфы, найдены.
Вчера, 25 августа, стало известно, что маленькие брат и сестра, пропавшие 20 августа ночью из Уфы, найдены.
Оказалось, что дети сейчас находятся в Дагестане. Об этом сообщила их мама Елена, которая намерена ехать за ребятами лично.
Напомним, четырехлетняя Аиша и трехлетний Руслан пропали из дома в ночь с 20 на 21 августа. Елена рассказала, что подозревает в краже детей мужа — азербайджанца. Она собиралась развестись с ним, о чем и сообщила незадолго до исчезновения детей. А супруг в ответ заявил, что не намерен отдавать ей детей.
Елена обратилась за помощью в полицию. Возможно, благодаря этому, ситуацию удалось удержать и не довести до более экстремальных событий. По предварительным данным, супруги смогли договориться. Глава семьи согласился вернуть Елене детей.