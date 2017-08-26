Пропавших из Уфы детей нашли в Дагестане

Оказалось, что дети сейчас находятся в Дагестане. Об этом сообщила их мама Елена, которая намерена ехать за ребятами лично.

Напомним, четырехлетняя Аиша и трехлетний Руслан пропали из дома в ночь с 20 на 21 августа. Елена рассказала, что подозревает в краже детей мужа — азербайджанца. Она собиралась развестись с ним, о чем и сообщила незадолго до исчезновения детей. А супруг в ответ заявил, что не намерен отдавать ей детей.