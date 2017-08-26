Пограничники обнаружили подводный спиртовод из Молдавии на Украину

«Вчера, во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища, пограничники отдела “Лиманское” обнаружили шланг диаметром 32 мм. Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину в направлении Днестровск — Лиманское. С его помощью предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину», — говорится в фейсбуке службы в пятницу.

Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.

Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга — до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 метров.