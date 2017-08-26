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10:42 (мск), источник: Интерфакс

Пограничники обнаружили подводный спиртовод из Молдавии на Украину

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили подводный спиртопровод из Молдавии на Украину в Кучурганском водохранилище Одесской области, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Вчера, во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища, пограничники отдела “Лиманское” обнаружили шланг диаметром 32 мм. Трубопровод был проложен из Республики Молдова в Украину в направлении Днестровск — Лиманское. С его помощью предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину», — говорится в фейсбуке службы в пятницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.

Трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга — до линии государственной границы. Протяженность удаленной трубы составила 540 метров.

Правоохранители продолжают мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Шура Бедламов
неужели и с этим беда...
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