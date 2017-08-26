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09:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Живые полотна Ван Гога предстанут в Уфе

УФА, 25 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 30 августа в Уфе в Центре современного искусства «Облака» начнет работать мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна». Она создана проекционным музеем «Люмьер Холл» из Санкт-Петербурга.

Проекторы высокого разрешения, экраны по всем стенам и объемный звук — необходимые элементы для того, чтобы уникальное мультимедийное шоу, основу которого составили полотна великого художника, ожили и предстали перед зрителем во всем великолепии. Зрители не только окажутся «внутри» произведений мастера, но и станут более полно и глубоко понимать его творчество, узнают о биографии живописца и истории написания им самых известных произведений.

«Звёздная ночь», «Ночная терраса кафе», «Пшеничное поле с кипарисами», «Спальня в Арле», «Закат в Монмажуре», «Алискамп» — картины постимпрессиониста Винсента Ван Гога без труда узнаются зрителями благодаря интересным цветовым решениям и нестандартному подходу автора к композиции. Выставка проходит при поддержке дизайнерских украшений Миранды Константиниды.

В мультимедийной галерее «Облаков» можно будет увидеть более 300 картин и рисунков художника. Выставка продлится с 30 августа по 26 ноября включительно.

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