Живые полотна Ван Гога предстанут в Уфе

Проекторы высокого разрешения, экраны по всем стенам и объемный звук — необходимые элементы для того, чтобы уникальное мультимедийное шоу, основу которого составили полотна великого художника, ожили и предстали перед зрителем во всем великолепии. Зрители не только окажутся «внутри» произведений мастера, но и станут более полно и глубоко понимать его творчество, узнают о биографии живописца и истории написания им самых известных произведений.