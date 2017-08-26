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09:26 (мск), источник: КрымPress

Ещё два МФЦ в Севастополе будут открыты в ближайшее время

Новые МФЦ в Севастополе появятся на пр. Генерала Острякова, 15 и на ул. Бориса Михайлова, 10.

«Ежегодно мы планируем создавать по 10−15 новых “окон”. В следующем году откроем еще один офис многофункционального центра в районе площади Ластовая», — отмечает начальник Главного управления информатизации и связи Петр Даричев.

За два года многофункциональный центр Севастополя, по словам специалистов, увеличил количество предоставляемых услуг в 25 раз.

На данный момент гражданам предоставляется более 100 услуг, открыто 80 «окон» в 9 подразделениях, для обслуживания сельской местности выделены мобильные МФЦ.

«Два года назад в МФЦ Севастополя было открыто всего 18 окон и предоставлялось 4 услуги Севреестра. Безусловно, это создавало сложности для населения — образовывались огромные очереди, горожанам приходилось месяцами ждать возможности получить необходимую услугу. Совместно с Министерством экономического развития РФ был проработан алгоритм действий по усовершенствованию работы многофункционального центра», — цитирует Петра Даричева пресс-служба правительства Севастополя.

Всего за прошлый год севастопольцам было оказано около 300 тысяч услуг.

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