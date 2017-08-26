К 2020 году в Крыму решат проблему очередей в детские сады

Таким образом, будет решена проблема очередей.

«До 2020 года с учетом средств ФЦП будет введено в эксплуатацию 87 детских садов. Около 17 тысяч мест мы дополнительно получим. За два года мы этот вопрос снять не успели, но уверен, что до 2020 года снимем», — заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По его словам, несмотря на строительство новых детсадов после воссоединения региона с Россией, очередь в дошкольные учреждения Крыма не стала меньше.

«Мы видим, что очередь растет колоссально. На 2015 год очередь была 18 тыс. Мы за два года ввели в эксплуатацию 10 тыс. мест, но очередь стала 23 тысяч», — сказал Аксёнов.