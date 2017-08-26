Около ста паломников из Башкортостана так и не смогли отправиться в хадж
Им пришлось вернуться домой, несмотря на оплаченные путёвки.
Им пришлось вернуться домой, несмотря на оплаченные путёвки.
Группа из 48 человек должна была вылететь из Уфы в Стамбул ещё вчера утром, но в итоге им только в аэропорту стало известно, что посольство Саудовской Аравии не выдало им визы.
Каждый из них заплатил примерно по 175 тысяч рублей для того, чтобы отправиться в Мекку.
Известно, что почти все они оформляли путёвки через одного и того же туроператора.
Напомним, что на этой неделе это уже не первый случай, когда у паломников возникают трудности с оформлением виз. Однако до этого подобные проблемы удавалось решить.