Около ста паломников из Башкортостана так и не смогли отправиться в хадж

Группа из 48 человек должна была вылететь из Уфы в Стамбул ещё вчера утром, но в итоге им только в аэропорту стало известно, что посольство Саудовской Аравии не выдало им визы.

Каждый из них заплатил примерно по 175 тысяч рублей для того, чтобы отправиться в Мекку.

Известно, что почти все они оформляли путёвки через одного и того же туроператора.