В Уфе проходит самый большой в России молочный праздник

На фестивале представлены Молочная ярмарка и Фермерский рынок, где можно продегустировать самую свежую молочную продукцию и новинки производителей, а также приобрести понравившиеся продукты по сниженным ценам. Чтобы покупки не помешали участию в развлекательной программе, мастер-классах и конкурсах, их можно оставить на хранение в холодильном Молочном гардеробе.

Начиная с 10 часов утра, здесь развернулось множество площадок. По сообщению администрации города, в кулинарных мастерских можно научиться готовить традиционные башкирские продукты из молока, такие как эремсек и корот. Желающие смогут отведать самую большую молочную ватрушку с творогом. Работают молочная почта, молочный бар, зона барбекю, детский клуб и аттракционы, спортивная и танцевальная площадки, площадки гироскутеров, робототехники, а также зеленая оранжерея, флипбук-студия и другие. Здесь же проект «Любимые художники Башкирии» представляет «Стену размышлений», где можно рассказать о том, что радует и вдохновляет вас на поступки, закончив фразу «Я люблю, когда…».

Также уфимцам и гостям праздника расскажут о правильном употреблении молочных и кисломолочных продуктов для детей раннего и дошкольного возраста. В творческой лаборатории пройдет конкурс стихотворений о молоке. Желающие могут попробовать себя и в роли ведущего теленовостей — программы «Молочные новости».

Впервые на фестивале проводится квест-игра «Путешествие по молочному пути», в ходе которой за час нужно выполнить задания на смекалку, логику и внимательность. Самым активным участникам квеста, выполнившим все задания, вручат призы от партнеров фестиваля.