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09:51 (мск), источник: БЕЛТА

Обнародованы новые цены на школьные учебники

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнародованы новые цены на школьные учебники в 2017/2018 учебном году. Соответствующее постановление Министерства образования Беларуси от 10 августа № 104 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Так, стоимость всего комплекта из 11 учебников для первого класса составляет Br16,49, для второго класса — Br19,52 (11 учебников), для третьего класса — Br21,96 (13 учебников), для четвертого класса — Br13,4 (12 учебников), для пятого класса — Br24,02 (16 учебников), для шестого класса — Br26,64 (13 учебников), для седьмого класса — Br40,57 (14 учебников), для восьмого класса — Br17,59 (14 учебников), для девятого класса — Br16,06 (16 учебников), для десятого класса — Br22,17 (15 учебников), для одиннадцатого класса — Br27,97 (16 учебников).

Согласно постановлению Совета Министров от 24 июня 2011 года № 839, плата за пользование учебниками и учебными пособиями лицами при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования за I-XI классы взимается в размере 50% стоимости соответствующих комплектов учебников и учебных пособий.

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