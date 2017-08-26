Обнародованы новые цены на школьные учебники

Так, стоимость всего комплекта из 11 учебников для первого класса составляет Br16,49, для второго класса — Br19,52 (11 учебников), для третьего класса — Br21,96 (13 учебников), для четвертого класса — Br13,4 (12 учебников), для пятого класса — Br24,02 (16 учебников), для шестого класса — Br26,64 (13 учебников), для седьмого класса — Br40,57 (14 учебников), для восьмого класса — Br17,59 (14 учебников), для девятого класса — Br16,06 (16 учебников), для десятого класса — Br22,17 (15 учебников), для одиннадцатого класса — Br27,97 (16 учебников).